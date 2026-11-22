El Programa de Alimentación Escolar (PAE), del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, informó que los 14 escolares atendidos tras la incidencia registrada en una institución educativa de Loreto fueron dados de alta y se encuentran con sus familias.

A través de un comunicado, la entidad precisó que los estudiantes recibieron atención en el Hospital de Apoyo Iquitos César Garayar García. Además, durante una visita de seguimiento realizada este sábado, el personal del establecimiento de salud indicó que no se registraron nuevas atenciones ni reingresos relacionados con el caso.

El hecho ocurrió en la Institución Educativa N.° 60235 – Calipso, ubicada en el sector Peña Negra, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas. Según informó la directora del plantel, una docente preparó arroz chaufa en su domicilio para una actividad escolar por los derechos de la niñez, realizada el viernes 20 de noviembre.

Para la preparación se utilizaron 2 productos del programa: arroz y aceite. En tanto, el pollo y la salchicha fueron adquiridos fuera del PAE.

Tras conocer lo ocurrido, el equipo de la Unidad Territorial Loreto del programa acudió al hospital para hacer seguimiento a la atención de los estudiantes y también visitó la institución educativa. En el plantel, verificó las marcas, los números de lote y la trazabilidad del arroz y el aceite empleados.

Asimismo, el PAE señaló que reunirá información sobre la procedencia del pollo, la salchicha y el agua utilizados durante la preparación, para ponerla a disposición de la autoridad sanitaria competente. Esta instancia será la encargada de evaluar los insumos y determinar la causa de la incidencia.

Finalmente, el programa expresó su solidaridad con los escolares y sus familias, y aseguró que continuará realizando el seguimiento en coordinación con la institución educativa y las autoridades sanitarias. También indicó que informará a la ciudadanía cuando se cuente con resultados oficiales.