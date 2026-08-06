En el corazón de Huánuco, donde las aguas de la laguna Viña del Río forman parte del equilibrio ecológico del valle, habita un pequeño pero incansable guardián de la naturaleza: el taurisho, conocido también como taurigaray.

Esta ave, de plumaje barrado y canto vigoroso, constituye un componente importante del ecosistema que rodea este humedal urbano. Su presencia contribuye al control natural de insectos y refleja la riqueza biológica que aún conserva este espacio.

Sin embargo, el hábitat del taurisho enfrenta una creciente amenaza. El desarrollo de un proyecto de infraestructura promovido por el Gobierno Regional de Huánuco, podría afectar los árboles, matorrales y riberas que le proporcionan refugio, alimento y sitios de reproducción.

Diversos sectores han expresado su preocupación por la necesidad de que toda intervención de esta magnitud cuente con los estudios técnicos y ambientales correspondientes, incluyendo la evaluación de los posibles impactos sobre el agua, la flora, la fauna y la napa freática, conforme a la normativa vigente.

Para el ambientalista Ciro Cornelio, la conservación de la laguna Viña del Río no solo implica proteger un paisaje natural, sino también preservar el hogar de especies que cumplen funciones esenciales para el equilibrio ecológico del valle.

“La protección de la laguna Viña del Río significa conservar mucho más que un cuerpo de agua. Implica salvaguardar un ecosistema del que dependen numerosas especies de flora y fauna, entre ellas el taurisho, cuya permanencia evidencia que aún es posible mantener un equilibrio entre la naturaleza y el desarrollo urbano”, refiere.

Asimismo, sostiene que la planificación de cualquier proyecto de infraestructura debe considerar criterios ambientales sólidos y medidas de conservación que permitan compatibilizar el desarrollo con la protección del patrimonio natural. Solo así será posible evitar la pérdida progresiva de espacios verdes y asegurar que las futuras generaciones continúen disfrutando de un ecosistema vivo, diverso y funcional.