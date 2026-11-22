El sismo de magnitud 6.7, registrado en la región Junín y percibido en diferentes localidades de Huánuco, dejó daños preliminares en viviendas, establecimientos públicos y vías de comunicación, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

De acuerdo con la evaluación preliminar, se reportan 17 viviendas afectadas y 36 declaradas inhabitables. Asimismo, tres locales públicos resultaron afectados y uno fue considerado inhabitable. A estos daños se suman aproximadamente 300 metros lineales de vías de comunicación afectadas.

Los distritos que reportaron daños son Panao, Pillco Marca, Huánuco, Amarilis, Huácar, Tomayquichua y Ambo. Mientras tanto, el COER continúa realizando labores de monitoreo y seguimiento para evaluar la magnitud de los daños y coordinar las acciones de respuesta ante la emergencia.

DAÑOS EN INSTALACIONES MUNICIPALES

Entre los daños registrados se encuentra el colapso del techo y las ventanas de la oficina de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco. El desprendimiento de estas estructuras habría ocasionado diversos destrozos en el interior de las instalaciones.

PUESTO DE SALUD DE HUARAPATAY NECESITA ATENCIÓN

Otra de las zonas afectadas es el centro poblado de Yuragmarca, distrito de Panao, provincia de Pachitea, donde el puesto de salud de Huarapatay habría sufrido daños considerables en gran parte de su infraestructura a consecuencia del movimiento sísmico.

Debido a las condiciones de sus instalaciones, el personal de salud viene atendiendo a los pacientes en carpas provisionales, por lo que se requiere atención urgente y apoyo para garantizar la continuidad de los servicios médicos y la seguridad de la población.

Las autoridades continúan con el monitoreo de las zonas afectadas y se espera que las evaluaciones permitan determinar las necesidades prioritarias para atender a las familias damnificadas y restablecer los servicios esenciales.