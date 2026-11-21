La iglesia Virgen del Carmen, ubicada en el distrito de Ambo, en Huánuco, presenta fisuras en su infraestructura tras el sismo de magnitud 6.7 registrado recientemente. Las imágenes del templo fueron difundidas por Canal N durante su cobertura de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

#EnVivo Iglesia Virgen del Carmen en Ambo – Huánuco presenta fisuras tras sismo de magnitud 6.7 Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/uLra70IiDP — Canal N (@canalN_) November 21, 2026

En el registro compartido por el medio de comunicación se observan grietas en las paredes del recinto religioso, lo que evidencia las afectaciones que dejó el fuerte movimiento sísmico en esta localidad.

La aparición de estas fisuras genera preocupación por las condiciones en las que se encuentra la infraestructura del templo. Sin embargo, hasta el momento, la publicación difundida no precisa si se realizó una evaluación técnica para determinar la gravedad de los daños ni si existe riesgo para las personas que acuden al lugar.

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El sismo de magnitud 6.7 registrado en Huánuco también motivó la atención de las autoridades ante los posibles daños en viviendas, establecimientos y otras infraestructuras de las zonas cercanas al epicentro.