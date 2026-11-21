Un violento accidente de tránsito se registró en Jicamarca, donde un camión que transportaba huevos perdió el control y embistió a varios vehículos que circulaban por la zona. El suceso dejó más de 30 personas heridas, según los primeros reportes recogidos por Infobae.

El accidente ocurrió en el sector del paradero La Torre, en el anexo 22 de Jicamarca, cerca de Pedregal. De acuerdo con los testimonios difundidos por medios locales, el camión descendía por la carretera que conecta Huachipa con Jicamarca cuando habría sufrido una falla en el sistema de frenos.

Durante su recorrido, la unidad impactó inicialmente contra 3 mototaxis y un automóvil particular. Sin detenerse, continuó avanzando hasta terminar chocando contra una vivienda ubicada cerca de un grifo. El vehículo también habría alcanzado a otras unidades que transitaban por el sector.

Las imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron la magnitud del accidente. Varios automóviles quedaron con las carrocerías destrozadas, parabrisas rotos y techos hundidos. También se observaron mototaxis con severos daños en sus estructuras y restos de vehículos esparcidos en la vía.

De acuerdo con los primeros reportes, más de 30 personas resultaron heridas tras el choque múltiple. Entre los afectados se encontraban conductores y pasajeros de las unidades involucradas. Una mujer que manejaba una mototaxi habría sufrido lesiones de gravedad.

Vecinos señalaron que algunos heridos fueron evacuados en vehículos de serenazgo, mientras que otros fueron trasladados por sus familiares. También se reportó que un joven habría sido llevado a un establecimiento de salud en estado crítico, aunque no existía confirmación oficial sobre posibles fallecidos al cierre del informe.

Un testigo citado por medios locales indicó que, después del accidente, 3 ocupantes del camión descendieron de la unidad y se retiraron del lugar. Asimismo, relató que algunas personas se acercaron inicialmente a recoger los huevos que transportaba el vehículo, sin conocer la magnitud del siniestro.

Heridos afrontaron dificultades para recibir atención médica

La atención de los afectados generó preocupación entre los vecinos. Según un testimonio recogido por La Voz de Ate, algunos pasajeros de las mototaxis todavía esperaban asistencia médica, mientras sus familiares intentaban reunir los documentos necesarios para activar la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

El mismo testigo señaló que los ocupantes de un automóvil fueron trasladados a una clínica particular, mientras que algunos heridos que viajaban en las mototaxis habrían tenido dificultades para acceder a la atención. Esta versión no había sido confirmada oficialmente hasta el cierre de la información.

Efectivos de la Policía Nacional y personal de serenazgo llegaron al lugar para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades deberán determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades del caso.