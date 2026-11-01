El Gobierno exhortó a la ciudadanía a adoptar medidas de protección y trabajar con las autoridades para reducir los impactos del fenómeno de El Niño.

“Estamos ante un Niño mucho más peligroso y grande que los ocurridos en 1997 y 1982. Necesitamos trabajar coordinadamente con los gobiernos regionales, locales, el sector privado y la población para reducir los impactos y evitar la pérdida de vidas humanas”, manifestó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, en declaraciones recogidas por medios oficiales.

Según el titutar del Midagri, desde el inicio de la actual gestión, se han acelerado las acciones de preparación. Entre las medidas implementadas, figuran la limpieza de ríos, la colocación de mallas, la adquisición de motobombas y la preparación de helicópteros, buques y hospitales de campaña para fortalecer la capacidad de respuesta.

Además, se informó que el Gobierno aprobó un crédito suplementario de 8200 millones de soles, que contempla 150 millones para el mantenimiento y limpieza de canales de riego a través de los núcleos ejecutores. Esta modalidad permitirá que los propios agricultores participen en las labores, generando oportunidades de empleo e ingresos.

El ministro Vinelli exhortó a la población a participar activamente en la prevención y adoptar medidas como proteger documentos de identidad y bienes de valor, limpiar techos y canaletas para evitar la acumulación de agua y no arrojar basura a ríos y canales, a fin de prevenir su colmatación.