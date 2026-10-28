El Banco Mundial advirtió este miércoles 28 de octubre que los precios internacionales de los alimentos básicos aumentarán un 18 % acumulado entre 2026 y 2027, en comparación con 2025, debido a los conflictos armados, los mayores costos de producción y los efectos previstos del fenómeno de El Niño.

Según su informe Perspectivas de los mercados de productos básicos, publicado en Washington, los alimentos registrarían un incremento aproximado del 10 % en 2026 y otro 7 % en 2027, lo que equivale a un aumento acumulado cercano al 18 %.

El organismo señaló que las interrupciones en los envíos de cereales, el encarecimiento del combustible y los fertilizantes, así como las condiciones climáticas adversas, representan amenazas para la producción agrícola y la seguridad alimentaria mundial.

Fenómeno de El Niño amenaza las cosechas y la seguridad alimentaria

El Banco Mundial advirtió que un episodio especialmente intenso de El Niño podría alterar las lluvias, provocar sequías e inundaciones y perjudicar la producción de alimentos en distintas regiones del mundo.

La institución considera que estos riesgos climáticos podrían agravarse por las dificultades en el transporte internacional de cereales y el incremento de los costos agrícolas.

Un escenario de perturbaciones simultáneas podría elevar los precios alimentarios por encima de las previsiones actuales y afectar principalmente a las familias de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de sus recursos a la compra de comida.

Petróleo y energía subirían 32 % durante 2026

El informe también proyecta que los precios internacionales de la energía aumentarán un 32 % en 2026, después de tres años consecutivos de caídas.

El incremento está relacionado principalmente con el conflicto en Oriente Medio, que ha afectado la producción, el transporte y las reservas mundiales de petróleo.

El Banco Mundial estima que el barril de petróleo Brent, referencia de los mercados internacionales, pasará de un promedio de US$69 en 2025 a US$91 en 2026.

Para 2027, el organismo prevé una moderación hasta los US$79 por barril, siempre que no se intensifiquen significativamente los conflictos que afectan el abastecimiento energético.

¿Qué pasaría si se agrava el conflicto en Oriente Medio?

El Banco Mundial evaluó un escenario de riesgo en el que los enfrentamientos armados se intensifican, persisten las interrupciones en el comercio de cereales y se registra un fenómeno de El Niño especialmente fuerte.

En esas circunstancias, el precio promedio del Brent podría alcanzar los US$105 por barril en 2027.

Además, los alimentos podrían encarecerse un 12 % adicional frente a la proyección de referencia para ese año, superando incluso los niveles de precios observados en 2022.

La institución precisó que se trata de un escenario adverso condicionado a la materialización conjunta de varios riesgos, y no de su pronóstico central.

Banco Mundial advierte riesgos para las poblaciones más pobres

Ayhan Kose, economista jefe adjunto y director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial, advirtió que los mercados internacionales enfrentan diferentes perturbaciones al mismo tiempo.

“Los mercados de productos básicos se ven afectados simultáneamente por varias perturbaciones de gran magnitud”, señaló Kose en el comunicado oficial publicado el 28 de octubre.

El economista explicó que el encarecimiento de la energía y las interrupciones comerciales podrían agravar la inflación, la inseguridad alimentaria y las dificultades económicas de los países más vulnerables.

Ante esta situación, el Banco Mundial llamó a proteger a las poblaciones de menores ingresos y respaldar a las economías que ya enfrentan elevados niveles de endeudamiento.

El organismo informó que dispone de entre US$50.000 millones y US$60.000 millones mediante instrumentos existentes para apoyar a los países afectados por los aumentos de precios.

Fertilizantes y metales también registrarán fuertes alzas

Las previsiones incluyen un aumento del 14 % en los precios de los fertilizantes durante 2026, aunque se espera que regresen a niveles similares a los de 2025 durante el próximo año.

En el caso de los metales, el Banco Mundial proyecta un incremento del 25 % en 2026, impulsado por la elevada demanda internacional de cobre, aluminio y estaño.

El informe destaca que estas materias primas son necesarias para desarrollar proyectos de energías renovables, fabricar vehículos eléctricos y construir centros de datos utilizados por la inteligencia artificial.

El organismo estima que los precios de los metales podrían disminuir un 3 % en 2027, después de alcanzar niveles históricos durante este año.

¿Cómo podría afectar esta subida de precios al Perú?

El encarecimiento internacional de alimentos, combustibles y fertilizantes representa un riesgo para países como el Perú, debido a su participación en el comercio mundial de materias primas.

Los mayores precios de fertilizantes y energía podrían elevar los costos de producción y transporte de alimentos. Sin embargo, su efecto sobre los precios que pagan las familias peruanas dependerá de factores como la producción nacional, las importaciones, el tipo de cambio y los costos logísticos.

Por otra parte, el incremento internacional del cobre podría influir en los ingresos por exportaciones mineras del país, aunque sus efectos económicos dependerán también de los volúmenes exportados y las condiciones del mercado.

El Banco Mundial no establece en este informe que los precios de los alimentos en el Perú aumentarán exactamente un 18 %. Esa proyección corresponde a los precios internacionales de productos alimentarios básicos y no debe confundirse con la inflación local.