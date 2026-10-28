Un tribunal de Indonesia condenó este miércoles 28 de octubre a 11 trabajadoras de una guardería a penas de entre dos y tres años de prisión por maltratar y mantener atados a bebés y niños pequeños, en un caso que provocó indignación en el país asiático.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Yogyakarta, en la isla de Java, donde varias madres de las víctimas lloraron mientras escuchaban las condenas contra las empleadas del centro infantil Little Aresha, según informó la agencia AFP.

El juez Sunaryanto declaró culpables a las acusadas de maltrato y negligencia, además de participar de manera continuada en actos de violencia contra menores de edad.

Cámaras de seguridad revelaron que los bebés eran atados de manos y pies

El caso salió a la luz después de que se difundieran en redes sociales imágenes de las cámaras de seguridad de la guardería, en las que se observaba a niños, en su mayoría menores de dos años, acostados en el suelo y vestidos únicamente con pañales.

En las grabaciones, algunos menores aparecían con las manos y los pies atados con trapos. La policía indonesia confirmó la autenticidad de las imágenes e inició una investigación sobre las condiciones en las que eran atendidos los pequeños.

Durante las diligencias, los agentes también encontraron a 20 niños hacinados en una habitación de apenas nueve metros cuadrados, equivalente a un espacio de tres metros de largo por tres de ancho.

La guardería Little Aresha fue clausurada después de que se conocieran los hechos.

Defendants, accused of child abuse at the Little Aresha Daycare, attend their trial session before a panel of judges at the Yogyakarta District Court in Yogyakarta on October 28, 2026. An Indonesian court on October 28, sentenced 11 childcare workers to up to three years in prison for abusing toddlers at a daycare centre in a case that sparked nationwide outrage. (Photo by DEVI RAHMAN / AFP)

Cuidadoras afirmaron que ataban a los niños por falta de personal

Según Eva Guna Pandia, jefa de la policía municipal, las trabajadoras investigadas explicaron que inmovilizaban a algunos menores para impedir que molestaran a los demás niños.

Las sospechosas también argumentaron que el establecimiento no contaba con suficientes empleados para atender las necesidades de los pequeños, entre ellas bañarlos y vestirlos.

De acuerdo con la investigación policial citada por AFP, la guardería atendía aproximadamente a 100 niños, de los cuales más de la mitad habrían sufrido algún tipo de maltrato.

Las autoridades detuvieron en abril de 2026 a las 11 cuidadoras, así como al director del establecimiento y al responsable de la fundación que administraba el centro.

Estos dos últimos enfrentan procesos judiciales separados, de acuerdo con la información de la investigación.

Tribunal impone penas de hasta tres años de prisión

El fallo judicial estableció diferentes condenas para las 11 trabajadoras, según su participación en los hechos.

De acuerdo con los detalles publicados por la agencia indonesia ANTARA y medios locales, seis acusadas recibieron penas de dos años y seis meses, cuatro fueron condenadas a dos años y una recibió la pena máxima de tres años.

Además, el tribunal impuso a cada una una multa de 60 millones de rupias indonesias. La Fiscalía había solicitado condenas de cinco años de prisión y multas de 250 millones de rupias por acusada.

La decisión generó cuestionamientos entre familiares de las víctimas, quienes consideran que las sanciones no reflejan la gravedad de los daños sufridos por los menores.

Padres denuncian consecuencias del maltrato en sus hijos

Uno de los testimonios recogidos por AFP corresponde a Noorman Windarto, padre de un niño que tenía dos años cuando se descubrieron los abusos.

En abril, Windarto relató que se le “rompió el corazón” al enterarse de que su hijo había sido uno de los menores inmovilizados por el personal de la guardería.

El pequeño asistía al establecimiento desde los tres meses de edad y, según su padre, había sido hospitalizado en varias ocasiones por neumonía.

Windarto sospecha que los problemas de salud podrían estar relacionados con las condiciones en las que su hijo era obligado a dormir, sobre un suelo frío y sin ropa suficiente. Sin embargo, esa posible relación no ha sido establecida médicamente en la información disponible.

El padre también señaló que su hija había asistido anteriormente a Little Aresha y que, en algunas ocasiones, regresaba a casa con moretones para los que las trabajadoras ofrecían diferentes explicaciones.