El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que las autoridades investigarán hasta esclarecer las causas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, provincia de Toledo, que dejó al menos 68 personas fallecidas tras la colisión de dos trenes de alta velocidad.

“Si ha habido negligencias, se sabrá”, afirmó el mandatario durante una declaración desde el lugar del siniestro, donde anunció que el Gobierno decretará tres días de luto oficial por las víctimas de la tragedia, según informó la agencia EFE.

Sánchez sostuvo que se llegará “hasta el final” de las investigaciones y que se adoptarán las medidas necesarias para recuperar la confianza de los pasajeros en el sistema ferroviario español.

Gobierno español anuncia tres días de luto oficial

Durante su visita a Urda, Sánchez expresó su preocupación por la seguridad del transporte ferroviario y recordó que España ha registrado dos accidentes graves en su red de alta velocidad durante 2026.

El mandatario hizo referencia al accidente ocurrido en enero en Adamuz, provincia de Córdoba, que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos.

“No es asumible para un país como España” sufrir dos tragedias ferroviarias de esta magnitud en un mismo año, manifestó el jefe del Ejecutivo.

Asimismo, aseguró que se tomarán medidas “con total contundencia” para reforzar la seguridad de los viajeros y restablecer la confianza en la infraestructura ferroviaria.

Accidente en Toledo deja 68 muertos: 24 viajaban en el AVE y 44 en el Iryo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó que los servicios de emergencia elevaron a 68 el número de víctimas mortales tras la colisión de un tren AVE de Renfe con otro de la compañía Iryo.

De acuerdo con el balance comunicado por el mandatario regional, 24 de las personas fallecidas viajaban en el AVE, mientras que las otras 44 se encontraban en el tren Iryo.

García-Page también detalló la atención brindada a las personas afectadas:

Balance reportado Personas Fallecidos en el AVE de Renfe 24 Fallecidos en el tren Iryo 44 Total de fallecidos 68 Heridos leves atendidos en hospitales 53 Heridos graves 15 Personas con heridas leves atendidas en Urda 5

El presidente regional advirtió que el número de víctimas podría aumentar, debido a que las labores de recuperación y limpieza todavía no habían concluido. Según explicó, existía la posibilidad de encontrar más personas fallecidas debajo de los vagones o entre los restos de los trenes.

Óscar Puente señala una decisión del centro de control de Adif

El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, explicó desde el centro de control del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), en Madrid, que el accidente estuvo precedido por una interrupción del sistema de seguridad ferroviaria LZB.

Según el ministro, la incidencia se produjo aproximadamente a las 8:30 de la mañana, hora española, y obligó a detener varios trenes que circulaban por la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Posteriormente, el centro de control autorizó al tren AVE a reanudar su marcha, pese a que el convoy de Iryo permanecía detenido y existía una señal roja a la entrada de la estación de Urda.

Puente indicó que esa autorización se concedió sin establecer una limitación de velocidad adecuada a las circunstancias, una decisión que identificó como el origen inmediato de la colisión.

Las explicaciones del ministro coinciden con los reportes publicados este miércoles por medios españoles sobre un posible error humano en el centro de control ferroviario. Sin embargo, la determinación definitiva de responsabilidades sigue pendiente de la investigación oficial.

¿Cómo ocurrió el choque entre los trenes AVE e Iryo?

De acuerdo con la reconstrucción preliminar presentada por el Ministerio de Transportes, el sistema LZB registró una avería que provocó la paralización de al menos seis trenes.

A las 8:36, el centro de control autorizó al maquinista del AVE a continuar su recorrido. El tren avanzó aproximadamente 25 kilómetros hasta que, alrededor de las 8:53, impactó contra el Iryo que permanecía detenido sobre la misma vía.

Ambos trenes cubrían servicios con destino a Sevilla. La colisión ocurrió en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, al sur de Madrid.

El accidente provocó la interrupción de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, mientras continuaban las operaciones de emergencia y las investigaciones.

Guardia Civil investiga al operador que autorizó la circulación

Agentes de la Guardia Civil española y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) investigan las circunstancias en las que se autorizó la reanudación de la marcha del AVE.

Entre las diligencias se encuentra la toma de declaración al trabajador del centro de control que gestionaba la circulación en la línea Madrid-Sevilla cuando ocurrió el accidente.

Las autoridades buscan establecer por qué se permitió avanzar al AVE mientras otro tren permanecía detenido en su recorrido, así como determinar los procedimientos aplicados después de la falla del sistema de seguridad.

Hasta el momento, la información oficial expuesta por el ministro apunta a una decisión operativa que deberá ser examinada por los investigadores antes de establecer responsabilidades individuales o institucionales.

Cronología del accidente ferroviario de Toledo

8:30 a. m. — Falla el sistema LZBSe interrumpe el sistema de seguridad ferroviaria y varios trenes quedan detenidos. 8:36 a. m. — Autorizan al AVE a continuarEl centro de control de Adif permite reanudar la marcha del tren de Renfe, según Óscar Puente. 8:53 a. m. — Colisión en UrdaEl AVE alcanza al tren Iryo que permanecía detenido en la vía. 28 de octubre — Nuevo balanceEmiliano García-Page comunica 68 fallecidos y confirma que las operaciones de emergencia continúan. 28 de octubre — Anuncio del GobiernoPedro Sánchez anuncia tres días de luto oficial y promete investigar posibles negligencias.