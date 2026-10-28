El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llegó este miércoles 28 de octubre a Florida, Estados Unidos, después de abandonar Brasil junto con su familia, dos días después de perder las elecciones presidenciales frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La agencia AFP confirmó que el excandidato presidencial descendió de un avión privado que aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka, en el área de Miami. Su desplazamiento incluyó un cruce terrestre hacia Argentina y una escala aérea en Guayaquil, Ecuador.

La salida del político brasileño se produjo pese a una orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que dispuso la entrega de sus pasaportes y le prohibió abandonar el territorio nacional en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Flávio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Ricardo Arduengo / AFP).

1. La orden judicial que precedió a su salida de Brasil

La noche del domingo 25 de octubre, después de confirmarse la victoria de Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial, la Policía Federal brasileña solicitó medidas cautelares contra Bolsonaro.

El juez Alexandre de Moraes aceptó la petición y ordenó al senador entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, además de prohibirle viajar al extranjero.

El lunes, Bolsonaro publicó un video en redes sociales en el que negó que estuviera considerando abandonar Brasil. También aseguró que cumpliría la orden judicial y se defendería de la investigación.

Sin embargo, la mañana del martes 27 de octubre, la Policía Federal canceló sus pasaportes brasileños, incluido el diplomático, ante el incumplimiento de la orden de entrega. El senador también cuenta con nacionalidad italiana, según EFE.

2. Confusión sobre su paradero y versiones contradictorias

Durante el martes circularon diversas versiones sobre la ubicación del excandidato presidencial. Algunos de sus aliados afirmaban que había cruzado hacia Argentina, mientras otros señalaban que ya se encontraba viajando hacia Estados Unidos.

Rogério Marinho, coordinador de su campaña electoral, aseguró que había recibido un mensaje de Bolsonaro en el que este manifestaba que se estaba tomando un tiempo, pero posteriormente perdió contacto con él.

Por su parte, Eduardo Bolsonaro, hermano del senador y residente en Estados Unidos, calificó de falsa la información sobre una posible huida, según declaraciones recogidas por el portal brasileño UOL.

Las autoridades argentinas inicialmente señalaron que no tenían registros migratorios de su ingreso. Esta información cambió durante la madrugada del miércoles, cuando confirmaron oficialmente su paso por el territorio argentino.

3. El cruce hacia Argentina con su esposa y sus hijas

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina informó que Flávio Bolsonaro ingresó al país el martes 27 de octubre a las 22:50, hora local, a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones.

El senador viajaba acompañado de su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus dos hijas, Carolina y Luiza Figueira Bolsonaro.

Las autoridades argentinas precisaron que los cuatro ingresaron con documentos de viaje válidos y sin impedimentos legales registrados para su entrada al país.

Apenas 40 minutos después, a las 23:30, la familia abordó un avión privado desde el aeropuerto de Puerto Iguazú con destino a Ecuador.

4. Vuelo privado con escala en Guayaquil, Ecuador

La aeronave utilizada fue un Gulfstream G400, identificado con la matrícula LV-JQW y operado por la empresa argentina Baires Fly S.A., según los reportes migratorios y de seguimiento aéreo.

El avión aterrizó durante la madrugada del miércoles en Guayaquil, Ecuador, donde realizó una parada para abastecerse de combustible.

Periodistas de AFP observaron la aeronave en el aeropuerto ecuatoriano y constataron que volvió a despegar aproximadamente media hora después.

Posteriormente, el jet continuó hacia Florida, Estados Unidos, donde AFP confirmó que Flávio Bolsonaro descendió del avión tras su aterrizaje en Opa-locka.

5. Donald Trump respaldó el ingreso de Flávio Bolsonaro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su disposición a recibir al excandidato brasileño y a su familia.

Consultado por periodistas durante la madrugada del miércoles, el mandatario estadounidense manifestó que aprobaría su ingreso al país y cuestionó el desarrollo de las recientes elecciones brasileñas.

Por su parte, un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense confirmó a Reuters que Washington concedería visados a Bolsonaro y sus familiares.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de la victoria de Lula da Silva, quien obtuvo el 52 % de los votos frente al 48 % alcanzado por Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial, según los resultados reportados por EFE.

6. ¿Cuál es la situación judicial de Flávio Bolsonaro?

El senador brasileño es investigado por presunto lavado de dinero en una causa que, según la prensa brasileña, incluye operaciones financieras vinculadas al abogado Willer Tomaz.

Bolsonaro ha rechazado las acusaciones y sostiene que se defenderá judicialmente.

Aunque su salida de Brasil contraviene la prohibición de viajar dictada por el Supremo Tribunal Federal, no se ha informado de una orden de detención vigente en su contra, por lo que debe distinguirse la presunta infracción de las medidas cautelares de una eventual condición legal de prófugo.

Su llegada a Florida representa una nueva etapa en el caso, mientras permanecen pendientes las decisiones que puedan adoptar las autoridades judiciales brasileñas.

Cronología: la ruta de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos

Domingo 25 de octubreLula da Silva vence a Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil. Lunes 26 de octubreEl STF ordena la entrega de pasaportes y prohíbe al senador salir del país. Martes 27 de octubreLa Policía Federal cancela sus pasaportes brasileños. Martes, 22:50 (hora argentina)Bolsonaro y su familia cruzan la frontera por el puente Tancredo Neves. Martes, 23:30 (hora argentina)Abordan un avión privado en Puerto Iguazú rumbo a Guayaquil. Miércoles 28 de octubreEl jet hace escala en Ecuador y posteriormente llega a Florida, donde AFP confirma el descenso de Bolsonaro.