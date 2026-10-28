El Real Madrid pidió disculpas este miércoles al pueblo chino por los comentarios de su delantero francés Kylian Mbappé sobre el exlíder Mao Zedong, que provocaron críticas en China, la cancelación de acuerdos publicitarios y la suspensión de retransmisiones de LaLiga en ese país.

A través de un comunicado, el club español lamentó el malestar causado por las palabras del atacante y reafirmó su respeto por la historia y la cultura china, así como por los millones de aficionados que siguen al equipo.

El pronunciamiento se produjo un día después de que Mbappé ofreciera sus propias disculpas por una broma realizada durante una entrevista, en la que se refirió a un montaje fotográfico relacionado con el histórico dirigente chino.

¿Qué dijo el Real Madrid sobre la polémica de Mbappé?

El Real Madrid difundió un comunicado oficial el 28 de octubre para expresar su posición frente a las críticas surgidas por las declaraciones del futbolista.

“El Real Madrid C. F. desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé”, señaló la institución.

El club también manifestó su respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos. Asimismo, se sumó a las disculpas públicas presentadas previamente por el delantero francés.

La entidad madridista reafirmó su compromiso con el respeto entre culturas y expresó su intención de mantener sus vínculos con los aficionados chinos.

¿Por qué Mbappé generó una controversia en China?

La polémica comenzó con la difusión de un fragmento de una entrevista del programa francés The Bridge, en la que Mbappé comentaba algunos de los memes que circulan sobre su imagen en internet.

El futbolista mencionó un montaje en el que aparecía su rostro superpuesto al cuerpo de un hombre al que identificó como un supuesto dictador chino, en una aparente referencia a Mao Zedong.

Mao fue el principal dirigente de la República Popular China desde su fundación en 1949 hasta su muerte en 1976. Su figura conserva una importante carga histórica y política en el país.

Aunque Mbappé no mencionó expresamente el nombre de Mao Zedong, el montaje y sus palabras provocaron críticas en las plataformas digitales chinas. El video original fue posteriormente retirado.

Mbappé pide disculpas y China responde a sus declaraciones

El martes 27 de octubre, el capitán de la selección francesa publicó un comunicado en francés, inglés y mandarín para reconocer que sus declaraciones habían sido desacertadas.

“Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras. No era en absoluto mi intención”, manifestó Mbappé.

El delantero aseguró que respeta profundamente al pueblo chino y su historia, y expresó su arrepentimiento por el malestar provocado.

Un día después, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, respondió a las disculpas del futbolista.

“Tomamos en serio las disculpas presentadas por la persona en cuestión”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa.

La declaración constituyó una respuesta oficial del Gobierno chino, aunque no implicó el anuncio de una solución a las consecuencias comerciales de la controversia.

Marcas chinas cancelan patrocinios y bloquean cuentas de Mbappé

Las consecuencias de la polémica también alcanzaron los acuerdos comerciales del delantero francés.

Las empresas chinas Dongpeng, dedicada al sector de bebidas; Mengniu, fabricante de productos lácteos; y Milkground, especializada en productos derivados de la leche, anunciaron el martes la finalización de sus colaboraciones con Mbappé.

Además, la red social Xiaohongshu, también conocida como RedNote, suspendió la cuenta del futbolista, que acumulaba más de un millón de seguidores.

La plataforma Weibo también restringió su perfil. Un aviso indicaba que el usuario había sido bloqueado por infringir disposiciones legales o las normas de la comunidad.

Según reportes recogidos por la AFP, marcas internacionales como Dior y Hublot habrían retirado publicaciones relacionadas con Mbappé en Weibo. No obstante, estas compañías no habían confirmado públicamente la ruptura de sus acuerdos con el deportista.

Televisión estatal china suspende transmisiones de LaLiga

La controversia también afectó al fútbol español. China Media Group, organismo que supervisa la televisión pública CCTV, confirmó la suspensión de las retransmisiones de LaLiga en el país.

La medida fue adoptada después de la difusión de los comentarios de Mbappé, en un mercado que cuenta con numerosos seguidores de los principales clubes españoles.

LaLiga también lamentó las declaraciones del jugador y su presidente, Javier Tebas, ofreció disculpas a las personas que pudieron sentirse ofendidas.

La organización deportiva expresó su voluntad de mantener las relaciones con los aficionados y las instituciones chinas.

La imagen comercial de Mbappé enfrenta consecuencias en China

Además de los anuncios oficiales de las empresas, la AFP constató que en una tienda principal de Adidas en el distrito comercial de Sanlitun, en Pekín, se vendían camisetas del Real Madrid, pero no había unidades con el nombre del delantero francés.

Sin embargo, productos relacionados con Mbappé, incluidas camisetas no oficiales y gorras, continuaban disponibles en Taobao, una de las principales plataformas de comercio electrónico de China.

El futbolista había mantenido una amplia presencia publicitaria en ese mercado, con campañas de bebidas, artículos deportivos y publicaciones en redes sociales.

Por el momento, no se ha informado el valor económico de los contratos cancelados ni si las plataformas digitales permitirán nuevamente el acceso a sus cuentas.