El Torneo Clausura de la Liga 1 va llegando a su fin y se vive al rojo vivo, tanto para los que se ubicarán entre los 8 primeros de la tabla acumulada como para los que lucha por no descender y donde los dos clubes piuranos -en diferentes posiciones-, luchan por quedar posesionados de la mejor manera.

Tanto Alianza Atlético que busca clasificar y alcanzar un cupo a un torneo internacional, como el el equipo albo, que junto a otros dos equipos buscan salvarse de la zona de descenso.

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LOS “CHURRES”

Alianza Atlético enfrenta mañana a Deportivo Garcilaso del Cusco desde las 3:30 p.m. en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, donde espera hacer respetar la casa y avanzar en su objetivo trazado.

Los “Churres” se han estancado en su accionar y los dos últimos cotejos, ha significado derrotas por goleadas. Primero ante Universitario de Deportes, jugando de local en el Estadio Mansiche de Trujillo por 4-1 y luego ante Sport Huancayo por idéntico marcador en el estadio de la incontrastable ciudad.

Los dirigidos por Federico Urciuoli, ha perdido las esperanzas de lograr campeonar en el Torneo Clausura, pero si lograr un cupo internacional. Están ubicados en la tabla acumulada en el puesto 10 con 43 puntos, a uno solo de estar entre los 8 primeros.

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DE VISITA

Mientras tanto el equipo de Gerardo Ameli, no las trae consigo y sus dos últimas presentaciones, han sido una derrota ante Alianza Lima por 1-3 y un empate con sabor a fracaso ante ADT por 1-1.

Esto, además del triunfo de Comerciantes Unidos ante Cienciano, hizo que descendiera al puesto 14 con 34 puntos, a solo 8 del la zona de descenso.

Mañana los albos enfrentarán a Cienciano del Cusco a partir de las siete de la noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y el próximo domingo 1 de noviembre a la “U” , jugando de local en el Estadio Mansiche de Trujillo.

El jugador crema, Édison “orejitas” Flores señaló, “Atletico Grau tiene sus armas, es un equipo difícil y complicado, nosotros vamos a trabajar esta semana para sacarlo adelante.