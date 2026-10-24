Sigue sin conseguir triunfos. Ayer no fue la excepción y jugando un mal partido, el equipo de Atlético Grau consiguió un empate 1-1 con sabor a derrota, ante el colero de la Liga 1, ADT de Tarma, partido jugado en La Matanza.

El encuentro jugado por la 13° fecha del Torneo Clausura tuvo a un equipo tarmeño que dominó todo el encuentro y a pesar de ir en desventaja, supo emparejar el marcador y estuvo a poco de llevarse los tres puntos.

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EXPULSIÓN

Ambos equipos salieron con la consigna de sumar, pues llevaban varias fechas sin saber ganar tres puntos. Los tarmeños tuvieron la primera ocasión clara con un remate de Joao Rojas, que fue controlado por el “Pato” Álvarez.

Cuando corrían 23 minutos, una falta de Alejandro Ramos dentro del área al albo Fernández fue sancionado con penal, que fue convertido por el portero Patricio Álvarez, desatando la alegría de los aficionados.

Pero todo cambió 4 minutos más tarde, ya que Christian Vásquez, quien ya tenía amarilla, cometió una falta sobre Aldair Rodríguez y el árbitro le mostró la tarjeta roja. Este hecho mermó el accionar de los locales, quienes se dedicaron a defenderse, ante las arremetidas del ADT que buscaba la paridad.

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EMPATE

Para el segundo período, los dirigidos por el asistente técnico Gerardo Carillo adelantaron sus líneas y salieron decididos a buscar el empate y lo conseguirían a los 61 minutos por intermedio de Horacio Benincasa de una pirueta en el área, tras centro de Aldair Rodríguez.

El dominio siguió en esta etapa por parte del “Vendaval Celeste”, debido a la superioridad de los jugadores y a la parsimonia del equipo local, que no reaccionaba, ni con los cambios que hizo el técnico Gerardo Ameli.

A los 87 minutos, los tarmeños convierten el segundo gol por acción de Jonathan Nauman, pero el árbitro Daniel Ureta tras revisar el VAR anuló el gol y expulsó a Lucas Acevedo (ya tenía amarilla).

En la próxima fecha a jugarse el miércoles 27, el equipo albo juega ante Cienciano a las 7:00 p.m. en el Estadio Garcilaso de la Vega.