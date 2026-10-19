Un equipo “Churre” desconocido sucumbió por 4 goles a uno ante la garra crema que impuso condiciones desde el inicio del partido jugado ayer en el estadio Mansiche de Trujillo.

El cuadro de Federico Urciuoli perdió la brújula y se aleja de los primeros lugares de Torneo Clausura, cayendo hasta el octavo lugar de la tabla de puntuaciones, ante un equipo visitante que lo sorprendió en el primer tiempo con un 3-0.

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EL MEJOR

Apenas a los 15 minutos de juego, el cuadro “merengue” ya ganaba con un autogol del defensa sullanero Román Suárez, que venció su propia valla, previo a una escapada por el lado derecho de Gianluca Lapadula, que sacó un potente centro cerca del arco.

Esto descontroló al equipo local y le dio ánimo a los universitarios, que lograrían dos goles más. Un servicio por parte de Edison Flores a los 23 minutos, dio lugar a que el extremo Andy Polo apareciera para convertir el segundo y darle una mayor tranquilidad al equipo de Bustos.

Los “Churres” adelantaron sus líneas, pero descuidó la defensa, y la “U” aprovechó los espacios y antes de culminar este parcial, el goleador Alex Valera, tras superar la marca, coloca el tercer tanto, ante la algarabía de los miles de hinchas que llegaron a alentarlo.

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SENTENCIA

Para el complemento, Alianza Atlético salió dispuesto a acortar distancia y anotaría su único gol del partido, a los 56 minutos por intermedio de Ariel Muñoz, que significó un respiro.

Pero la visita volvió a retomar su dominio en el partido y aprovechó el desorden que mostraron los “Churres” y a los 82 minutos, cerraría cifras definitivas, con otro autogol de José Luján.

Con este resultado, Universitario de Deportes trepa hasta la tercera casilla de la tabla de posiciones con sus 24 puntos, a sólo uno de los punteros Sporting Cristal y Sport Huancayo.