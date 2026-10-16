Los albos dejaron atrás el empate ante Los Chankas logrado a domicilio la fecha pasada y ahora piensan en su rival de turno: Alianza Lima, quien tratará de ganarle para no perder el paso en los primeros lugares y darle alcance a los líderes del Clausura: Sporting Cristal, Garcilaso, Alianza Atlético y Huancayo.

Este partido corresponde a la fecha duodécima del Torneo Clausura de la Liga 1 y se jugará mañana sábado a partir de las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

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LA BAJA

Atlético Grau, situado en el undécimo casillero con 17 unidades, viaja motivado para buscar dar el “batacazo” en Matute.

El técnico Gerado Ameli, luego del partido anterior, ha logrado darle confianza a su plantel e irán en busca de un triunfo desde los minutos iniciales.

Para este compromiso tendrá la baja obligada del delantero Raúl “La Pulga” Ruidíaz, que se perderá el partido, debido a una dolencia en la zona lumbar, por lo que no será tomado en cuenta para este trascendental cotejo ante los “Íntimos”.

Sin embargo, el técnico albo podrá contar con el resto del plantel. Una posible alineación sería con Patricio Álvarez, José Ataupillco, Ignacio Tapia, Gabriel Alfaro, Rodrigo Tapia, Freddy Oncoy, Christian Vásquez, Yamir Ruidíaz, Rafel Guarderas, Aldair Vasquez y Adrián Fernández.

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EL RIVAL

Mientras tanto, Alianza Lima, ubicado en el octavo lugar del Torneo Clausura con 19 puntos, llega a este partido motivado luego de derrotar 2-1 a Cusco FC en el Estadio Garcilaso de la Vega, con autogoles del arquero Pedro Díaz y del lateral Álvaro Ampuero.

El técnico Pablo Guede no podrá contar con Paolo Guerrero, quien esté dolido por una lesión y se perderá este encuentro. Pero contará con su plantilla anterior

Atlético Grau necesita de los puntos en disputa ante Alianza Lima, para tentar llegar a pelear por el octavo lugar de la tabla acumulada de la Liga 1.