Disputa por terreno en Colpa Baja termina con un herido de bala y ocho detenidos

La banda delictiva “Los Visioneros de Huánuco” operaba bajo la modalidad de marcaje dentro de los bancos, observando sin realizar transacciones para identificar a clientes que retiraban grandes sumas de dinero. Su accionar quedó al descubierto tras un asalto ocurrido el 1 de octubre, cuando siete integrantes siguieron a una docente y a su esposo luego de que retiraran S/ 69,440.60 en Huánuco.

Tras una persecución en vehículos menores hasta el jirón Huallayco, los delincuentes encañonaron a la pareja a plena luz del día para arrebatarles el dinero y huyeron realizando disparos al aire. No obstante, el análisis policial de 12 cámaras de videovigilancia permitió reconstruir toda la ruta, identificar los vehículos y determinar el rol de cada sospechoso.

Gracias a estas evidencias, la Policía logró capturar a dos presuntos cabecillas: Rene Velmer Villogas Ramos, alias “Barbas”, detenido el 25 de noviembre en Ate Vitarte (Lima), y Franko Raúl Vega Tiburcio, alias “Francito”, intervenido en el sector Las Moras (Huánuco), donde además se incautaron prendas y un celular clave para desarticular al resto de la organización.