El Niño golpea el norte del país: Intensas lluvias inundan calles en Piura y Tumbes (VIDEOS)

Una disputa por la presunta usurpación de un terreno en el anexo de Campo Verde, en el centro poblado de Colpa Baja, terminó en un violento enfrentamiento que dejó a una persona herida de bala, ocho detenidos y un arma de fuego con municiones incautada por la Policía.

La intervención de los efectivos de la Comisaría de Huánuco se inició tras recibir llamadas de pobladores que alertaban sobre un enfrentamiento entre dos grupos de personas, en el que presuntamente se estaban realizando disparos con armas de fuego.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a varias personas que se dispersaban. En medio de la confusión, integrantes de uno de los grupos señalaron a un sujeto como el presunto autor de los disparos que habían dejado herido a un lugareño.

SUJETO ARMADO

El hombre fue intervenido e identificado como Ángel Israel Macedo Robles (26), quien tenía en su poder un arma de fuego abastecida con diez municiones.

Según la información policial, el intervenido manifestó contar con licencia para portar el arma y trabajar como agente de seguridad. Sin embargo, fue sindicado como la persona que habría disparado contra Yerry Rojas Suárez, quien, según denunciaron sus familiares, fue trasladado al Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, donde habría ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Durante el operativo, los agentes también detuvieron a otros siete varones, quienes, al igual que Macedo Robles, registrarían domicilio en Lima. Entre los intervenidos se encuentra un ciudadano de nacionalidad venezolana.

DENUNCIAN INTENTO DE INVASIÓN

En medio de las diligencias policiales, Biscop López Shicshe se presentó ante las autoridades y manifestó ser propietario del terreno en disputa. Según su versión, los ocho detenidos habrían intentado apoderarse del predio e incluso estarían realizando construcciones sin su autorización.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Israel Macedo Robles (26), Rolando Rojas Huamán (28), Junior Rosales Uceda (30), José Jeanpierre Montero Lozano (33), Brayan Alexandro Murillo Bueno (26), Alexander Gutiérrez Munares (20) y Ricardo David Guerrero Suárez (19).

Los ocho intervenidos quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer las circunstancias del enfrentamiento, determinar quién realizó los disparos y establecer las presuntas responsabilidades en la disputa por el terreno.