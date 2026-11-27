Lo que Piura vive en las últimas horas por las intensas lluvias, es quizá solo el inicio de una historia catastrófica en el Perú por Fenómeno El Niño. La plaza de Armas, la plaza Tres Culturas, Ignacio Merino y el Canal Vía, esto en Sullana, quedaron bajo el agua, mientras que diversas provincias soportan los estragos de las precipitaciones.

Piura

En el centro de Piura, incluso en la Plaza de Armas, el agua llegó hasta la altura de las rodillas de las personas que por allí transitaban. Carros y motos quedaron atrapados en el agua, según comprobaron periodistas de Correo Piura.

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En la madrugada, en Sánchez Cerro, personal de Rescate y Policía de Carretera auxiliaron a personas atrapadas en el agua.

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En Ignacio Merino la situación fue caótica. Las precipitaciones ocasionaron daños en viviendas e interrupciones del tránsito.

Personas afectadas por las inundaciones en Ignacio Merino tuvieron que ser rescatadas.

Las inundaciones registradas en Piura han afectado a cientos de familias, mientras que el nivel del agua aún no desciende en la urbanización Ignacio Merino.

La emergencia continúa generando dificultades para los vecinos, cuyas viviendas y vías permanecen anegadas debido a las intensas lluvias que azotan la región.

En Sullana, el Canal Vía se desbordó y afectó viviendas, negocios y todo tipo de vehículos.

La emergencia también se extendió a Morropón. Durante la madrugada, la quebrada Villa Paccha volvió a activarse y elevó peligrosamente su caudal, por lo que las autoridades exhortaron a los pobladores a no cruzarla. En Chulucanas, la crecida de la quebrada Sol Sol interrumpió el tránsito vehicular.

En Paimas, provincia de Ayabaca, una camioneta quedó atrapada en la quebrada Higuerón y tuvo que ser retirada con ayuda de un cargador frontal. Las quebradas La Saucha y Culqui también bloquearon el paso de transportistas entre Paimas y Ayabaca, dejando vehículos varados. Pese al peligro, algunos conductores intentaron atravesar las corrientes.

Las precipitaciones alcanzaron además el caserío de Tejedores, Tambogrande y Chipillico, en Las Lomas. En Tambogrande, el incremento del caudal de la quebrada Miraflores generó preocupación entre los vecinos.

Según el Senamhi, la estación La Ardilla, en Lancones, registró el mayor acumulado en la víspera, con 54.2 milímetros entre las 7:00 a. m. del 25 de noviembre y la misma hora del día siguiente. Le siguieron Paimas (47.2 mm), Tambogrande (46.1 mm), Bocatoma Chipillico (42.2 mm) y Alamor (39.7 mm).

Perú golpeado

En Tumbes, de otro lado, una lluvia torrencial inundó una vía principal y provocó el colapso de un muro, mientras que en Paracas el balneario El Chaco lleva siete días soportando el embate de las olas. Los comerciantes colocaron sacos de arena para proteger el malecón y se suspendieron los paseos a las islas Ballestas. En San Andrés también se inundó la avenida Genaro Medrano.

La Marina reportó hasta 102 puertos cerrados. Según el contralmirante Jorge Vizcarra, los oleajes inusuales están relacionados con corrientes provenientes de distintas direcciones, el calentamiento del mar por El Niño y la influencia de la luna llena.

Las lluvias también causaron estragos. En Iquitos, casi 12 horas de precipitaciones generaron temor por posibles inundaciones ; en Ayacucho, una granizada destruyó cultivos. En Huancayo, el hospital El Carmen volvió a inundarse y el personal tuvo que trasladar incubadoras para proteger a 12 recién nacidos.

Cuidado

Según ENFEN, El Niño mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y se debilitaría en julio.

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