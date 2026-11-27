Un hombre de 38 años fue detenido por efectivos de la Policía Nacional tras ser acusado de sustraer un teléfono celular a una mujer de 53 años en el distrito de Chincha Alta, provincia de Chincha.

Acción policial

La intervención estuvo a cargo de agentes del Plan Celador de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chincha, a través de la Comisaría PNP Chincha Alta, quienes realizaban labores de patrullaje cuando fueron alertados por transeúntes sobre la retención de un sujeto que presuntamente había cometido un hurto horas antes.

Los hechos se registraron en la intersección de la calle Massaro y la avenida Mariscal Castilla, donde los efectivos encontraron al intervenido, identificado con las iniciales J.M.Z.C. de 38 años. Según la información policial, el hombre habría sustraído un teléfono celular en agravio de una ciudadana identificada con las iniciales L.I.V.R. (53).

Al tomar conocimiento de lo ocurrido, los agentes realizaron las diligencias correspondientes y la agraviada reconoció plenamente al intervenido como la persona que presuntamente le había quitado su equipo telefónico.

Ante este reconocimiento, los efectivos procedieron a trasladar al hombre a la dependencia policial para continuar con las investigaciones y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la sustracción. Finalmente, el intervenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.

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