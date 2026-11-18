La Policía Nacional del Perú logró capturar a un hombre de 32 años que registraba una requisitoria vigente por el delito de hurto agravado, durante un operativo de control y fiscalización desarrollado en la ciudad de Ica.

Acción policial

La intervención se realizó el 16 de noviembre de 2026, en la avenida San Martín, frente al centro comercial Plaza del Sol, como parte del operativo denominado “Control Migratorio 2026”, ejecutado por efectivos de la Región Policial Ica, a través de la SECSEEST PNP Ica.

Durante las acciones de control de identidad y fiscalización vehicular, los agentes intervinieron a G. C. V. (32). Al verificar sus datos en los sistemas policiales, detectaron que registraba una requisitoria vigente por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, solicitada por el Primer Juzgado Unipersonal de Coronel Portillo, región Ucayali.

De acuerdo con el reporte policial, el operativo dejó como resultado un total de 33 personas intervenidas, 16 vehículos menores y 11 vehículos mayores fiscalizados, además de la captura del ciudadano requerido por la justicia.

El detenido será puesto a disposición de la Policía Judicial de Ica para continuar con las diligencias correspondientes, conforme a ley.

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