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El Ministerio Público obtuvo una condena de 12 años de pena privativa de libertad efectiva contra Drian Chavez, por el delito de tenencia ilegal de municiones, en agravio del Estado peruano.

La sentencia fue resultado de la investigación dirigida por el fiscal adjunto provincial Roy Robles Rafaele, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, quien durante el juicio oral presentó elementos probatorios periciales, documentales y testimoniales que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

OCULTAS EN SU MOCHILA

Según las investigaciones, el sentenciado, quien cumplía servicio militar voluntario en el Ejército del Perú, tenía en su poder cinco municiones de guerra para fusil calibre 5.56 x 45 mm, ocultas en el interior de su mochila y en estado operativo, sin contar con la autorización legal correspondiente.

Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 2024, durante un operativo policial antidrogas. En aquella oportunidad, efectivos del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (DEPOTAD) intervinieron un vehículo trimóvil en las inmediaciones de la losa deportiva Bella, en Tingo María. Durante el registro personal, encontraron las cinco municiones operativas que el intervenido llevaba ocultas en su mochila.

Además de los 12 años de prisión efectiva, el órgano jurisdiccional dispuso que esta condena se acumule a una sentencia anterior de dos años, seis meses y 25 días de pena privativa de libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, el sentenciado deberá pagar S/ 1,000 por concepto de reparación civil y 180 días multa, equivalentes a S/ 1,350. También se le impuso diez años de inhabilitación para portar o utilizar armas de fuego.