Trabajador de Backus es encontrado sin vida junto a su motocicleta en Huánuco

Dos sujetos con el rostro cubierto y cascos de seguridad asaltaron anoche el minimarket Don Pedrito, ubicado en la vía Colectora, en el distrito de Amarilis. Los individuos ingresaron al establecimiento cuando otros clientes se encontraban realizando sus compras, por lo que actuaron sin levantar sospechas inicialmente.

Una vez dentro, los delincuentes redujeron a la cajera y se apoderaron del dinero producto de las ventas del día. Tras cometer el atraco, salieron del local con total normalidad, como si nada hubiera ocurrido.

En el exterior, un tercer sujeto los esperaba a bordo de una motocicleta. Ambos asaltantes subieron al vehículo y los tres huyeron con rumbo desconocido.

Tras lo ocurrido, efectivos policiales vienen revisando las cámaras de seguridad del establecimiento y de las zonas aledañas, con la finalidad de identificar a los responsables y dar con su paradero.