Una lamentable escena se registró la mañana del 25 de noviembre en el distrito de Pillco Marca, en la Carretera Central a la altura del grifo Delta, donde fue hallado sin vida un hombre junto a una motocicleta de color rojo.

De acuerdo con las primeras informaciones, el fallecido habría sufrido un accidente de tránsito durante la madrugada. Tras el hallazgo, efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo llegaron hasta el lugar para realizar las primeras diligencias, a la espera del representante del Ministerio Público.

Posteriormente, el fallecido fue identificado como Alex Jara Tarazona, quien se desempeñaba como trabajador de la empresa Backus.

Las circunstancias en las que se produjo el hecho aún son materia de investigación. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas exactas del presunto accidente.