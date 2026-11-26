La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados reiteró la invitación al ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, para que informe sobre la situación del dengue en el país, la disponibilidad de camas de cuidados intensivos (UCI) y las medidas adoptadas frente a los lotes observados de suero fisiológico.

La presentación fue programada para el martes 1 de diciembre, a las 10:00 a. m. , durante la u sesión ordinaria del grupo de trabajo, presidido por Miguel Huamán.

Entre los temas que deberá abordar el titular del Ministerio de Salud (Minsa) figura el número de fallecidos por dengue, los resultados de las acciones de prevención, vacunación y atención en las regiones más afectadas.

La comisión solicitó que las cifras correspondan al último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), diferenciando los casos confirmados de aquellos que permanecen en investigación. También deberá informar sobre la disponibilidad de camas UCI por región y las medidas para garantizar la atención y el traslado oportuno de pacientes.

Otro punto de la agenda comprende las acciones frente a los lotes observados de suero fisiológico adquiridos mediante el Procedimiento de Selección No Competitivo 22-2025-CENARES/MINSA .

El ministro deberá precisar dónde se encuentran los lotes inmovilizados y cuáles son los avances en su retiro y reposición.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad