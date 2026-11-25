El presidente ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, planteó fortalecer la descentralización, la conectividad y las capacidades de los gobiernos regionales como mecanismos para extender el crecimiento económico del Perú más allá de Lima.

Durante la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, realizada este miércoles 25 de noviembre en Urubamba, Cusco, el representante del organismo multilateral presentó los principales aprendizajes de la experiencia colombiana en materia de descentralización.

La sesión fue conducida por Paulo Pantigoso, presidente de EY Perú, y formó parte del eje temático “Crecer desde las regiones”.

Descentralización: los desafíos de las ciudades en América Latina

Díaz-Granados destacó que las ciudades concentran talento, conocimientos, mercados y oportunidades económicas. Sin embargo, advirtió que el crecimiento urbano en América Latina no necesariamente se ha traducido en mayores niveles de productividad.

“En América Latina tenemos una gran contradicción. Se supone que la aglomeración nos debería hacer más productivos, pero hemos desafiado esa regla”, manifestó.

Entre los principales problemas que enfrentan las ciudades latinoamericanas mencionó la congestión vehicular, la informalidad, la inseguridad, la contaminación y la falta de espacios públicos.

Colombia: avances y desafíos del proceso de descentralización

El presidente ejecutivo de CAF explicó que la descentralización colombiana estuvo vinculada a las características geográficas del país y al desarrollo de actividades productivas regionales, como la industria cafetera.

Este proceso contribuyó a fortalecer las economías fuera de Bogotá y promover la conexión entre ciudades mediante carreteras y puertos.

Según las cifras presentadas por Díaz-Granados, en aproximadamente tres décadas Colombia consiguió ampliar la cobertura de agua potable del 68% al 92%, mientras que la cobertura de salud pasó del 24% al 94%.

No obstante, advirtió que la transferencia de competencias a los gobiernos locales no garantiza una gestión eficiente. Entre los desafíos identificó la corrupción en las contrataciones públicas, las limitadas capacidades institucionales y los problemas financieros de algunas empresas municipales.

CAF plantea convertir al Perú en un centro logístico del Pacífico Sur

Respecto a las oportunidades del Perú, Díaz-Granados destacó el potencial del país para consolidarse como un hub logístico y productivo del Pacífico Sur, mediante una agenda que permita aprovechar las ventajas competitivas de sus regiones.

Entre las áreas prioritarias mencionó la conectividad, la energía, la transformación productiva, la seguridad ciudadana, la seguridad hídrica, el capital humano y la inclusión social.

Asimismo, recomendó identificar las actividades económicas con mayor potencial en cada región y resolver los obstáculos que impiden su competitividad internacional.

CAF prevé movilizar US$15 mil millones para gobiernos locales

El presidente ejecutivo de CAF también destacó la importancia de fortalecer las asociaciones público-privadas (APP) y promover una mayor participación empresarial en el desarrollo de los territorios.

En ese contexto, anunció que el organismo multilateral prevé movilizar US$15 mil millones para gobiernos locales y regionales de América Latina y el Caribe, destinados a promover proyectos de infraestructura y desarrollo productivo.

La propuesta busca contribuir al fortalecimiento de las economías territoriales y generar mayores oportunidades de inversión y empleo fuera de las principales capitales.

De acuerdo con lo reportado por Gestión, la movilización de estos recursos está prevista para los próximos cinco años y contempla iniciativas de agua y saneamiento, transporte, conectividad vial y desarrollo productivo.