América Latina cuenta con recursos naturales y capacidades productivas que le otorgan relevancia económica en el escenario internacional, pero todavía enfrenta el desafío de convertir ese potencial en influencia global y mejores condiciones de vida para su población, sostuvo Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

La empresaria española participó el 24 de noviembre en la conferencia magistral “Globalización”, durante la primera jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco. La sesión fue conducida por Fernando Zavala, director ejecutivo de Intercorp.

Vilanova analizó la transformación del escenario económico internacional ante las tensiones geopolíticas, los avances tecnológicos y la competencia por recursos estratégicos.

América Latina tiene recursos estratégicos para la economía mundial

La presidenta de CEAPI destacó que los recursos naturales, la biodiversidad, la disponibilidad de agua y la capacidad agrícola de América Latina representan ventajas frente a la reconfiguración de la economía mundial.

“Iberoamérica es la despensa del mundo”, afirmó Vilanova, al destacar la importancia de recursos como el litio, el cobre y el petróleo, que despiertan el interés de las principales economías internacionales.

Sin embargo, advirtió que estas ventajas no necesariamente se traducen en una mayor influencia internacional ni en un crecimiento económico suficiente para reducir la pobreza.

Núria Vilanova: la mejor década del Perú está por llegar

Respecto al futuro del Perú, Vilanova consideró que el país tiene la oportunidad de ingresar en una etapa favorable de crecimiento, siempre que logre aprovechar sus ventajas competitivas y establecer objetivos comunes entre los distintos sectores de la sociedad.

La representante empresarial exhortó a las compañías peruanas a ampliar sus operaciones, establecer alianzas estratégicas y buscar oportunidades de inversión en otros mercados.

“Para crecer necesitamos empresas grandes, para tener influencia”, manifestó.

Asimismo, destacó que las compañías latinoamericanas pueden aprovechar los cambios en la economía mundial mediante la internacionalización y la búsqueda de socios comerciales.

Informalidad y minería ilegal limitan el desarrollo del Perú

Vilanova también advirtió que la informalidad, la minería ilegal y la violencia representan obstáculos para el crecimiento económico y el fortalecimiento institucional del país.

“Si queremos ser influyentes, toca dejar de mirar a otro lado”, enfatizó durante su exposición.

La empresaria señaló que estas problemáticas tienen consecuencias sobre la seguridad, el medio ambiente y la economía, por lo que consideró necesario avanzar en reformas, incluidas aquellas de carácter fiscal.

Agroexportaciones peruanas como ejemplo de crecimiento

Durante el diálogo, Fernando Zavala destacó la capacidad de adaptación del Perú frente a escenarios de incertidumbre y puso como ejemplo el crecimiento de las exportaciones agropecuarias.

Según las cifras mencionadas por el ejecutivo, estas exportaciones pasaron de US$600 millones en el año 2000 a US$14 500 millones en la actualidad.

En respuesta, Vilanova sostuvo que las empresas deben apostar por el crecimiento, la transformación y la preparación frente a los cambios del entorno internacional.

“La principal agenda de las empresas, al igual que de los gobiernos, es la de la transformación”, manifestó.

CADE Ejecutivos 2026 analiza oportunidades del Perú en el mundo

La conferencia magistral formó parte de la agenda de CADE Ejecutivos 2026, encuentro organizado por IPAE Acción Empresarial que se desarrolla del 24 al 26 de noviembre en Urubamba, Cusco.

Bajo el lema “Unidos para Avanzar”, la 64.ª edición del foro empresarial aborda los desafíos del crecimiento económico, el desarrollo regional y las oportunidades de inversión en el escenario internacional.