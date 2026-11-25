El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, exhortó a las personas que viven en sectores expuestos a inundaciones a trasladarse a los albergues habilitados, como medida de prevención ante las lluvias previstas por la llegada del fenómeno El Niño.

Belaunde recordó que entre las zonas expuestas a inundaciones se encuentran los asentamientos humanos Puerto Perú y Tomás Arizola, ubicados en ambas márgenes del río Zarumilla, en la región Tumbes.

“Entonces cada vez que el río se desborde, que es una ocurrencia altamente probable con el fenómeno El Niño, se van a inundar. Por eso hemos previsto los albergues para que la población se pueda refugiar ahí”, indicó.

El titular de Defensa señaló que, durante las primeras lluvias intensas, los habitantes de esos sectores se mostraron reacios a evacuar y esperaron hasta que el nivel del agua aumentara considerablemente. Ante esta situación, reiteró que deben abandonar las zonas de riesgo por precaución apenas reciban la indicación del Ejército, Defensa Civil o las autoridades locales.

En ese contexto, Belaunde aseguró que las Fuerzas Armadas se preparan para responder de manera inmediata ante cualquier emergencia. Para ello, cuentan con personal militar acuartelado que podrá intervenir rápidamente cuando sea necesario.

“Si la lluvia ocurre a las dos, tres o cuatro de la mañana, nosotros podemos salir y enfrentarlas rápidamente. Ahí estamos coordinando e insistiendo con los gobiernos locales y regionales para que pongan a disposición los sistemas, las motobombas que tienen”, señaló.

Asimismo, el ministro pidió a las autoridades regionales y municipales entregar al Ejército la custodia de los equipos destinados a evacuar el agua. Explicó que esta medida permitirá actuar con mayor rapidez y evitar que las inundaciones alcancen niveles que pongan en riesgo a la población y ocasionen daños en la infraestructura.

Sobre ello, Belaunde informó que se viene trasladando batallones de ingeniería desde Amazonas y otras regiones del país hacia los sectores con mayor riesgo de sufrir los efectos del fenómeno El Niño. “Esa tarea de seguir desplegando maquinaria y batallones de ingeniería sigue”, afirmó el ministro al señalar que el envío de estos recursos continúa.

El ministro anunció que se realizarán nuevas compras de maquinaria para reforzar el equipamiento de los batallones de ingeniería del Ejército. En ese sentido, informó que se dispone de mil sacos de arena que serán distribuidos entre los habitantes de localidades expuestas a lluvias frecuentes, como Chulucanas y Morropón.