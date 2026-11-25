En el primer día del CADE Ejecutivos 2026, IPAE Acción Empresarial presentó su Visión de País al 2050, una propuesta que contempla cinco pilares fundamentales para promover el desarrollo económico y social del Perú, fortalecer sus instituciones y reducir las brechas que afectan a la población.

Pablo Bustamante, expresidente de IPAE Acción Empresarial, fue el encargado de presentar esta iniciativa durante la sesión denominada “Perú al medio siglo”, realizada en Urubamba, Cusco.

El empresario analizó las posibilidades de desarrollo del país hacia mediados del siglo XXI, las decisiones que deben adoptarse en la actualidad y el papel del sector privado en una agenda que trascienda los periodos gubernamentales.

¿Cuáles son los cinco pilares para el desarrollo del Perú al 2050?

La propuesta de IPAE Acción Empresarial identifica cinco áreas prioritarias para alcanzar un desarrollo sostenible y generar mayores oportunidades para los peruanos.

Institucionalidad: fortalecer las instituciones y garantizar la estabilidad jurídica. Crecimiento sostenible e inclusivo: promover la inversión, el empleo formal y las oportunidades económicas. Educación: mejorar la calidad educativa y fortalecer el capital humano. Salud: reducir las brechas de acceso a servicios sanitarios de calidad. Infraestructura: impulsar proyectos que mejoren la conectividad y el acceso a servicios básicos.

Estas prioridades buscan orientar una agenda de largo plazo mediante la coordinación entre el Estado, las empresas, los gobiernos regionales y la sociedad civil.

Gastronomía peruana como ejemplo de desarrollo

Durante su exposición, Bustamante destacó el crecimiento de la gastronomía peruana como un ejemplo de lo que puede conseguirse mediante el liderazgo, la colaboración y el establecimiento de objetivos comunes.

“En los 90 no había una sola escuela de gastronomía. Hoy hay más de 300 y la cadena de producción de la gastronomía ya llega al 9% del PBI. Es nuestro mayor orgullo”, sostuvo el expresidente de IPAE.

El empresario consideró que esta experiencia de trabajo colectivo podría replicarse en otros ámbitos del país, especialmente en la política y la gestión pública.

Regiones deben ser protagonistas del desarrollo nacional

Bustamante también destacó la importancia de que las regiones asuman un papel protagónico en la construcción de la visión del Perú hacia el 2050.

La propuesta busca promover una mirada descentralizada del crecimiento económico, en la que las oportunidades de desarrollo y el acceso a servicios públicos no se concentren únicamente en Lima.

“Acá hay un Perú para todos. A través de los siglos, los peruanos hemos dado testimonio de crear, adaptar y multiplicar espacios de vida para todo el mundo”, añadió Bustamante.

CADE Ejecutivos 2026 reúne a líderes empresariales en Cusco

La 64.ª edición de CADE Ejecutivos se desarrolla en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, ubicado en Urubamba, región Cusco, bajo el lema “Unidos para Avanzar”.

El encuentro, organizado por IPAE Acción Empresarial, reúne a representantes del sector público y privado, autoridades, académicos y miembros de la sociedad civil para debatir propuestas de desarrollo nacional.

La agenda del foro empresarial contempla cuatro ejes temáticos: la necesidad de unirnos, crecer desde las regiones, crecer en el mundo global y avanzar unidos.