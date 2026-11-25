El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, consideró que el traslado de Jolín Bazán Valderrama, conocido como alias “Jolín”, a la Base Naval del Callao podría representar el comienzo del debilitamiento de las principales bandas criminales que operaban en Trujillo, como La Jauría.

“Se ha completado la detención y posiblemente el inicio del final de las dos principales bandas que asolaban en Trujillo en especial. Con la captura de Jolín para la Jauría comienza un declive”, sostuvo Álvarez durante una entrevista con Radio Nacional.

Álvarez explicó que la captura del cabecilla permitirá identificar con mayor claridad cómo están organizadas estas redes criminales, desde sus niveles de mando hasta sus operaciones logísticas y fuentes de financiamiento. Añadió que las unidades de inteligencia ya realizan labores orientadas a desarticular estas estructuras delictivas.

El titular de Justicia señaló que la desarticulación de estas organizaciones criminales demandará tiempo y acciones continuas. Precisó que la estrategia se centrará en el trabajo de inteligencia operativa y el análisis de información, antes que en intervenciones represivas en las calles. Según estimó, este proceso podría extenderse por al menos un año.

El ministro también alertó que el debilitamiento o la caída de una organización criminal puede generar que otras bandas intenten apoderarse de los espacios que deja. Por ello, sostuvo que el Estado debe mantener acciones permanentes contra estas estructuras para evitar que nuevos grupos ocupen esos territorios y asegurar los avances alcanzados.

Asimismo, Álvarez resaltó la creación de un comando unificado durante la gestión del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Según explicó, esta instancia busca coordinar los recursos y capacidades de las diferentes entidades del Estado, además de incorporar el apoyo de la cooperación internacional.

Además, el titular del Minjusdh también destacó la colaboración de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), otras agencias estadounidenses y los servicios de inteligencia de Ecuador. Explicó que esta cooperación resulta importante porque los líderes de las organizaciones criminales suelen refugiarse en países vecinos y trasladar dinero, armas y personal mediante rutas transnacionales.

También, Álvarez indicó que el registro de organizaciones criminales vinculadas con prácticas terroristas o delitos conexos busca agilizar los procesos judiciales, lograr que sus principales integrantes reciban penas de prisión y afectar las fuentes de financiamiento que permiten operar a estas bandas.

Finalmente, Álvarez señaló que el Ministerio de Justicia respalda estas acciones con argumentos jurídicos sólidos, a fin de garantizar que las investigaciones y procesos avancen ante la Fiscalía y el Poder Judicial, sin que las estrategias legales de abogados vinculados a las organizaciones criminales obstaculicen su desarrollo.