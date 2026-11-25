El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro proclamó este miércoles a Jeanette Evangelina Alonzo Contreras como alcaldesa de Lima para el período 2027-2030. La decisión se sustenta en las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la prohibición de la reelección inmediata de autoridades municipales.

Durante la audiencia pública realizada a las 10:00 a.m. en su sede de Jesús María, el organismo electoral dio lectura al acta de proclamación, en la que se establece que Rafael López Aliaga no puede ser declarado ganador del cargo, pese a que renunció anticipadamente a la alcaldía.

Al respecto, el JEE Lima Centro precisó que López Aliaga “pese a haber renunciado anticipadamente” a sus funciones, está comprendido en la prohibición constitucional de reelección inmediata.

El documento también explica que Alonzo Contreras ocupa el segundo lugar en la lista de regidores de la agrupación política que postuló a la Municipalidad Metropolitana de Lima, inmediatamente después de López Aliaga.

“De la revisión de la lista inscrita mediante Resolución N.° 05172-2026-JEE-LIN/JNE, se advierte que Jeanette Evangelina Alonzo Contreras ocupa la segunda posición de la lista de regidores, inmediatamente después de Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla”, señala el acta.

“De los actuados no se advierte que la referida ciudadana se encuentre comprendida en algún impedimento constitucional o legal que le impida acceder a la alcaldía”, añade el documento.

En consecuencia, el JEE concluyó que Rafael López Aliaga no está habilitado para ser proclamado alcalde de Lima, por lo que corresponde que Jeanette Evangelina Alonzo Contreras asuma el cargo durante el próximo período municipal.

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Hace poco más de una semana, Alonzo había manifestado que asumiría la conducción de la Municipalidad Metropolitana de Lima si no prosperaban los recursos presentados por su partido contra la decisión del JNE y recibía las credenciales correspondientes.

La audiencia de proclamación se realizó luego de que el máximo organismo electoral cerrara la posibilidad de una denominada “reelección encubierta”, al determinar que los alcaldes que ejercieron el cargo durante el período anterior no podían volver a ocuparlo de manera inmediata.

Resultados electorales

Con el 100 % de las actas contabilizadas, la ONPE informó que Renovación Popular obtuvo 1 554 928 votos, equivalentes al 27.685 % del total.

El segundo puesto fue para Francis Allison, candidato de Avanza País, quien alcanzó 1 505 835 votos (26.811 %). En tanto, Carlos Bruce, de Somos Perú, ocupó el tercer lugar con 847 409 votos, que representan el 15.088 %.

En estos comicios municipales de octubre participaron 26 agrupaciones políticas que presentaron candidaturas para dirigir la Municipalidad Metropolitana de Lima.