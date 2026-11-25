Seis personas resultaron heridas tras el desprendimiento y caída de un pesado panel de vidrio de un ascensor de la galería Los Fabricantes, ubicada en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria.

El accidente ocurrió en la cuadra 16 del jirón Sebastián Barranca, cuando el bloque de cristal cayó sobre un grupo de transeúntes que circulaba por los exteriores del establecimiento comercial.

Según informó América Noticias, tres mujeres sufrieron cortes y golpes en la cabeza, mientras que otros tres hombres presentaron lesiones producto del impacto.

Heridos fueron trasladados al Hospital Dos de Mayo

Comerciantes y clientes de Gamarra auxiliaron a las víctimas hasta la llegada de los equipos de emergencia de la Municipalidad de La Victoria.

Los seis heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde recibieron atención médica. No se ha precisado la identidad de los afectados ni su actual estado de salud.

Tras el accidente, se suspendió el funcionamiento del ascensor del cual se desprendió el panel de vidrio. Sin embargo, las actividades comerciales en el interior de la galería Los Fabricantes continuaron con normalidad.

Policía y Municipalidad de La Victoria investigan accidente en Gamarra

Efectivos de la comisaría de Apolo acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el desprendimiento del cristal.

En los alrededores del establecimiento existen cámaras de videovigilancia cuyas grabaciones, de encontrarse operativas, podrían contribuir a determinar las causas del accidente.

Por su parte, la Municipalidad de La Victoria informó que también inició las investigaciones correspondientes en el establecimiento comercial.