Una requisa ejecutada esta madrugada por personal del INPE con apoyo de la Divincri de Arequipa en el penal de Socabaya, permitió incautar droga, celulares y armas blancas en los pabellones “C” y “D”, clasificados como de alta peligrosidad.

La operación se desarrolló entre las 4:00 y las 9:00 horas a cargo del personal de seguridad del Inpe, la Policía y representantes del Ministerio Público quienes constataron el hallazgo de 18 teléfonos celulares camuflados en las estructuras de las paredes, entre víveres, ropa y otros espacios acondicionados. Asimismo, incautaron 15 chips, cargadores, radios y cables usb.

Incautan celulares, cuchilos, tijeras en el penal de Socabaya en Arequipa (Foto: PNP)

Otro de los hallazgos se produjo en las celdas destinadas a internos con discapacidad, donde se encontró droga oculta en espacios reducidos. En total, fueron decomisados 44 ketes de Pasta Básica de Cocaína (PBC), 80 ketes de clorhidrato de cocaína y otros 240 gramos de esta misma sustancia.

Además, durante las cinco horas que duró la intervención, las autoridades incautaron 41 armas blancas y 38 pipas para fumar.