El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, cuestionó el funcionamiento de la bicameralidad en el Congreso de la República y sostuvo que existe un desequilibrio de poderes entre diputados y senadores que afecta la producción legislativa.

En entrevista con Canal N, desde CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco, el parlamentario consideró necesario modificar las normas aprobadas por el anterior Congreso para implementar el sistema bicameral.

“La bicameralidad estamos viendo que no está funcionando. Está mal hecha. Tenemos que solucionar eso”, manifestó.

Óscar Reto advierte discrepancias entre diputados y senadores

El titular de la Cámara de Diputados puso como ejemplo las diferencias surgidas durante el debate sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo.

Según explicó, los diputados aprobaron 20 facultades, mientras que el Senado incorporó una iniciativa adicional que, a su juicio, desnaturalizó la propuesta aprobada inicialmente.

Reto aseguró que mantiene una comunicación fluida con el presidente del Senado, Miguel Torres, aunque reconoció que persisten diferencias sobre los alcances de las modificaciones que puede realizar la cámara alta.

Discrepancias por la bicameralidad podrían llegar al Tribunal Constitucional

El parlamentario expresó su disposición a continuar el diálogo con el Senado. Sin embargo, señaló que, de no resolverse las discrepancias, una alternativa sería recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

Precisó que, debido al cargo que ocupa, no podría impulsar directamente dicha acción, por lo que correspondería a un grupo de parlamentarios promoverla.

Asimismo, frente a los cuestionamientos de Torres sobre la producción legislativa de la Cámara de Diputados, Reto defendió el trabajo de su gestión y aseguró que busca priorizar la calidad de las iniciativas antes que la cantidad.

El legislador también destacó que las sesiones del Pleno y de las comisiones de la Cámara de Diputados se desarrollan de manera presencial, conforme a un acuerdo adoptado por unanimidad.