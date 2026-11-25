El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, cuestionó con severidad el papel que juega Roberto Sánchez, jefe del Gabinete de Asesores de Juntos por el Perú (JP), en la demora de la Ley Mape.

“Creo es que es evidente que el señor Roberto Sánchez, en lugar de cumplir su rol técnico como asesor, está dedicando su tiempo a azuzar un conflicto y con eso evidentemente a demorar el dictamen”, indicó.

Sánchez se reunió ayer con representantes de la Confemin en los exteriores del Congreso. (Foto: Confemin)

PAPEL

En declaraciones a Correo, el también senador de Fuerza Popular consideró que la demora en la aprobación de la Ley Mape tendría como finalidad culpar al Gobierno de Keiko Fujimori tras el vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“La izquierda radical siempre se ha especializado en generar caos, están pues dilatando la aprobación para luego responsabilizar al Gobierno sobre el vencimiento del plazo del Reinfo, creo que es algo evidente”, manifestó.

Desde su punto de vista, Sánchez se ha especializado en “usar el sombrero de Castillo”, por lo tanto, no le sorprendería que ahora utilice a los familiares del expresidente Pedro Castillo para obtener réditos políticos propios.

“Ese es el caso en que la diputada Paredes y JP que no puedan dar a los peruanos una explicación propia y convincente sobre las demoras en la comisión y por qué el proyecto sigue pendiente”, dijo.

¿Qué ocurrirá si vence el Reinfo y no hay Ley Mape? De acuerdo con Torres, JP tiene que responder a ese cuestionamiento.

“JP no ha cumplido con el Reglamento. Debieron verlo hasta el 10 de noviembre, pero han pasado 14 días. Ellos deben responder”, indicó.