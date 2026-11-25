Todo parece indicar que el bloque de Juntos por el Perú (JP) tiene un objetivo: Boicotear la ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, denominada como “Ley Mape”, con el objetivo de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y así beneficiar a los ilegales.

Muestra de ello es el avance de la iniciativa en la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados que encabeza Yenifer Paredes de JP.

Han pasado 38 días desde que el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley y aunque la legislatura termina el 15 de diciembre, el mencionado grupo de trabajo no tiene todavía un predictamen.

Ha pasado más de un mes desde que presentó el proyecto de la Ley Mape. Foto: Rumbo Minero.

AVANCES

Ayer sesionó la comisión, pero en la agenda no figuraba el tema.

Al respecto, el diputado Frank Krklec de Renovación Popular le recordó a Paredes que el 31 de diciembre vence el Reinfo y que la legislatura del Congreso termina el 15 de ese mismo mes, por lo tanto, es importante tener un predictamen.

“El Ejecutivo nos ha enviado un proyecto de ley con muchas deficiencias técnicas (…), creo que es importante que esta comisión pueda tener un predictamen con el fin de que esto pueda ser lo más rápido posible. Esta comisión debe dar una respuesta al país”, reclamó.

En respuesta, la diputada Paredes le informó que la primera semana de diciembre se retomará el debate pues “ya se tienen establecidas las fechas para la discusión correspondiente”.

¿Qué tanto ha debido el grupo sobre el tema? Correo revisó que el 20 de octubre la comisión sesionó con la participación de Mayra Figueroa, viceministra de Minas, quien se encargó de exponer sobre el proyecto de la ley Mape.

Allí expuso los puntos centrales de la propuesta del Ejecutivo, aunque principalmente la creación del Formape, un organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas encargado de concentrar los trámites de inicio de actividades, así como encargado de supervisión, fiscalización y sanción que actualmente ejercen las Direcciones Regionales de Energía y Minas. Sin embargo, la sesión se suspendió por mayoría debido a que el proyecto había ingresado recientemente y se necesitaba un mayor análisis.

En la sesión del 27 de octubre invitaron al ministro Shinno, a representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), de la Asociación Nacional de Pequeños Productores Mineros Artesanales Virgen del Carmen, entre otros.

Frank Krklec, diputado por Renovación Popular, cuestionó la demora en la presentación de un predictamen. (Foto: GEC)

CRÍTICA

El presidente del Congreso, Miguel Torres, dijo que es necesario alzar la voz de protesta cuando se incumplen las normas del Reglamento.

“El Reglamento es claro cuando dice que si el Ejecutivo envía un proyecto este tiene carácter de urgencia de 15 días. Eso ya se terminó el 10 de noviembre, ya estamos 24, han pasado 14 días en que se ha vulnerado el Reglamento, eso no debe suceder”, indicó.

En ese sentido recordó que ese Reglamento se incumplió por primera vez cuando se tardaron para la aprobación de facultades legislativas.

“Invito a la Cámara de Diputados, sobre todo a JP, que en los dos casos donde se ha incumplido el plazo para resolver ha sido en comisiones presididas por JP”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Diethell Columbus de Fuerza Popular (FP) señaló que la ciudadanía juzgará a quienes hagan demorar la aprobación de la ley.

“Son los que dicen que defienden el medio ambiente, pero con estas demoras lo que están haciendo es que hayan más campamentos de minería ilegal, mayor contaminación”, dijo.

Desde su punto de vista lo que existe es una clara intención de no cumplir con el mandato constitucional.

“Tras más de un mes no tenemos sin siquiera un borrador de predictamen. Esto lo que hace es jugar a favor de la minería ilegal”, afirmó.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, advirtió cuál sería la situación si no se aprueba la ley Mape.

“Hay mineros ilegales, que lo único que buscan es ampliar el Reinfo con el único objetivo de tener esta protección legal y no pueden ser denunciados. A ver, si no se aprueba nada hasta el 30 de diciembre, todos los mineros, incluso los mineros informales que hay que ayudarlos, van a quedar en calidad ilegal”, indicó.

En ese sentido, insistió en que el Reinfo no debe extenderse más allá del 31 de diciembre.

El ministro Guillermo Shinno reiteró que el Reinfo no debe extenderse más allá del 31 de diciembre. Foto: GEC

JUNTOS

El senador Jaime Quito de JP consideró que la falta de avances respondería a que no existe una correlación favorable dentro de la comisión para abordar el tema.

“Esto ya se debe tocar cuánto antes”, dijo.

En diálogo con canal N, cuestionó el proyecto presentado por el Ejecutivo porque desde su punto de vista no se soluciona el tema de fondo.

“No queda otra más que ampliar el Reinfo, porque no se puede criminalizar a millones de ciudadanos que se dedican a esta actividad”, apuntó.

El diputado Marlon Aguirre de JP dijo que firmó para la ampliación del Reinfo.

“Una adhesión del tema de ampliación eso se verá en el Pleno”, indicó.

Esto debido a que hace dos semanas, su bancada presentó un proyecto de ley para ampliar el Reinfo hasta el año 2028.

Consultado por el manejo de su colega Yenifer Paredes en la Comisión de Energía y Minas respondió: “La colega ha tenido ya un camino de aprendizaje y de acuerdo a eso estamos dando buenos resultados”.

Por otro lado, mineros informales de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) iniciaron una manifestación el lunes en el Congreso para solicitar la ampliación del Reinfo.

Primero se concentraron en la Plaza San Martín, pero ayer llegaron hasta los exteriores del Congreso y tomaron toda la avenida Abancay.

Hasta ese espacio se trasladaron Yenifer Paredes y Roberto Sánchez, este último jefe del Gabinete de Asesores de JP y presidente del partido.

Tras la reunión con Paredes, el gremio aseveró que su movilización tuvo resultado, pues la diputada se comprometió a “defender su derecho legítimo al trabajo”.

Por lo tanto, el 1 de diciembre habrá una sesión extraordinaria para abordar “la urgente ampliación del proceso de formalización”.