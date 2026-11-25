La provincia de Pisco conmemoró sus 386 años de fundación española con la inauguración del Bulevar de la Identidad, una intervención ejecutada en la avenida San Martín que busca poner en valor el patrimonio cultural de la ciudad y convertir este espacio en un nuevo atractivo para visitantes y residentes. La ceremonia se desarrolló el lunes 23 de noviembre y fue encabezada por el alcalde provincial Pedro Fuentes Hernández.

Identidad cultural

El proyecto comprende el tramo que va desde el óvalo La Rotonda hasta la plaza Colón y presenta un recorrido con paneles fotográficos que reúnen información sobre personajes ilustres, acontecimientos, leyendas, tradiciones y distintos elementos vinculados con la identidad pisqueña. La propuesta también incorpora referencias al potencial turístico de los distritos de la provincia.

Entre los componentes de la obra se encuentran 5.200 metros cuadrados de veredas, rampas y espacios acondicionados para facilitar el desplazamiento peatonal, incluidos pisos podotáctiles y elementos de orientación para personas con discapacidad visual. Asimismo, se ejecutaron más de 11.700 metros cuadrados de pavimento asfaltado para mejorar la circulación vehicular en esta importante arteria de la ciudad.

Uno de los elementos que destaca en el nuevo espacio es el mural iconográfico de mármol, cuya superficie supera los 259 metros cuadrados. A ello se suman bancas jardineras y tradicionales, postes de iluminación, tachos de basura, elementos reflectivos y bolardos de protección. También se contemplaron áreas verdes con césped natural, árboles ornamentales, palmeras, flores y otras plantas.

La ceremonia incluyó una presentación artística de la Academia Municipal de Danzas, que representó la Arenga a Pisco, composición reconocida durante la actual gestión como himno oficial de la identidad. También participó el padre José Sánchez, quien realizó la bendición del proyecto y pidió a los asistentes contribuir con su conservación. Durante su mensaje, exhortó a la población a evitar que los monumentos y paneles sean dañados o pintados, y recordó que el cuidado de este espacio también depende de los propios ciudadanos.

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