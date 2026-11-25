Oscar Reto Otero, presidente de la Cámara de Diputados, planteó la necesidad de corregir el funcionamiento del Congreso tras el retorno a la bicameralidad durante el primer día de CADE Ejecutivos 2026, realizado en Urubamba, Cusco.
El titular de Diputados reconoció que la percepción pública sobre el nuevo sistema parlamentario ha sido contraria a las expectativas que existían cuando se impulsó su retorno. Por ello, consideró necesario introducir cambios para mejorar el desempeño de ambas cámaras.
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“El retorno a la bicameralidad ha sido, durante años, el anhelo de intelectuales y constitucionalistas convencidos de que se lograrían leyes más sabias y maduras. Pero la percepción pública ha sido contraria”, señaló.
Entre las medidas que planteó se encuentra la revisión de los reglamentos de Diputados y del Senado, así como la creación de mecanismos de coordinación que permitan dar mayor fluidez al trabajo legislativo. También recordó que ambas cámaras comparten la representación nacional y que sus integrantes deberán presidir el Congreso de manera alternada.
En otro momento de su intervención, Reto Otero sostuvo que el país necesita establecer objetivos comunes entre el Estado, el sector privado y la población para orientar su desarrollo durante las próximas décadas.
“Es urgente que alcemos la mirada y construyamos una visión de país para el próximo siglo”, manifestó. Como ejemplo, mencionó a naciones que planifican su desarrollo con objetivos trazados a 30, 40 o 50 años y que han conseguido resultados en la reducción de la pobreza.
Para avanzar en esa dirección, propuso retomar la planificación concertada y fortalecer el papel del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), de modo que su trabajo también alcance a los gobiernos regionales y locales.
Finalmente, planteó impulsar iniciativas legislativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. “La política es un instrumento cívico para resolver los problemas de la gente. Los verdaderos políticos buscamos el bien común”, expresó.