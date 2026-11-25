Oscar Reto Otero, presidente de la Cámara de Diputados, planteó la necesidad de corregir el funcionamiento del Congreso tras el retorno a la bicameralidad durante el primer día de CADE Ejecutivos 2026, realizado en Urubamba, Cusco.

El titular de Diputados reconoció que la percepción pública sobre el nuevo sistema parlamentario ha sido contraria a las expectativas que existían cuando se impulsó su retorno. Por ello, consideró necesario introducir cambios para mejorar el desempeño de ambas cámaras.

“El retorno a la bicameralidad ha sido, durante años, el anhelo de intelectuales y constitucionalistas convencidos de que se lograrían leyes más sabias y maduras. Pero la percepción pública ha sido contraria”, señaló.

Entre las medidas que planteó se encuentra la revisión de los reglamentos de Diputados y del Senado, así como la creación de mecanismos de coordinación que permitan dar mayor fluidez al trabajo legislativo. También recordó que ambas cámaras comparten la representación nacional y que sus integrantes deberán presidir el Congreso de manera alternada.

El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto (@OscarRetoOtero), destacó durante el CADE Ejecutivos 2026 la necesidad de construir una visión de país para el próximo siglo, en la que el Estado, la empresa privada y la población articulen esfuerzos en una sola dirección. 📌 Nota completa: https://t.co/rj5fTkQKwe — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 25, 2026

En otro momento de su intervención, Reto Otero sostuvo que el país necesita establecer objetivos comunes entre el Estado, el sector privado y la población para orientar su desarrollo durante las próximas décadas.

“Es urgente que alcemos la mirada y construyamos una visión de país para el próximo siglo”, manifestó. Como ejemplo, mencionó a naciones que planifican su desarrollo con objetivos trazados a 30, 40 o 50 años y que han conseguido resultados en la reducción de la pobreza.

Para avanzar en esa dirección, propuso retomar la planificación concertada y fortalecer el papel del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), de modo que su trabajo también alcance a los gobiernos regionales y locales.

Finalmente, planteó impulsar iniciativas legislativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. “La política es un instrumento cívico para resolver los problemas de la gente. Los verdaderos políticos buscamos el bien común”, expresó.