La presidenta de la República, Keiko Fujimori, asistió a una ceremonia organizada por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en memoria de su madre, Susana Higuchi, quien fue exalumna de la Facultad de Ingeniería Civil. El acto incluyó un reconocimiento póstumo a la ex primera dama.

La ceremonia se realizó como parte de las actividades por el 150.º aniversario de la UNI. Durante el evento, la mandataria recibió una medalla conmemorativa y un pergamino en el que se destacó la trayectoria de su madre.

“Tengo que confesarle que me resulta un poco difícil hoy hablar como presidenta de la república, porque en realidad vengo en mi condición de hija, representando a mi familia y profundamente agradecida con este hermoso homenaje que le están rindiendo a mi madre, Susana Higuchi. Es para mí especialmente significativo estar hoy con ustedes”, expresó.

Fujimori recordó el cariño que su madre sentía por la UNI y destacó la importancia que tuvo esta institución en su vida. Según expresó, Higuchi hablaba de su etapa universitaria con tanto afecto que sus hijos pudieron comprender cuánto significó para ella su paso por esa casa de estudios.

“Ella siempre decía con orgullo, soy ingeniero civil. Y para ella no era un simple título universitario, era parte de su identidad. Era una conquista personal que ella había alcanzado en base al esfuerzo y que conservó con orgullo durante toda su vida”, sostuvo.

La mandataria también señaló que, en la época en que su madre estudió en la UNI, la presencia de mujeres en sus aulas era reducida. Por ello, destacó que ingresar a esa universidad y seguir una carrera profesional en aquel contexto no representaba un camino sencillo.

“Habían muy pocas mujeres en su promoción. Y eso habla, pues, del carácter, de la disciplina y de la gran perseverancia que tenía mi madre. Ella conocía el valor de una educación exigente. Sabía lo que significaba estudiar, esforzarse, resolver problemas, aprender a encontrar soluciones cuando las cosas parecían difíciles”, afirmó.

La presidenta también resaltó la faceta docente de su madre y recordó que fundó una academia de matemáticas, donde les inculcó a sus hijos la importancia de planificar cada etapa de la vida.

“Y como buena ingeniera, ella era muy organizada. Y nos enseñó nosotros, los hijos, a estudiar en el verano las matemáticas que íbamos a aprender en el año siguiente. Así era mi madre: responsable, estructurada, planificadora y siempre nos inculcó el sentido del deber y de disciplina, pues Teníamos horarios muy estrictos para estudiar”, enfatizó.

“Agradezco también a la UNI por haber querido recordar a mi mamá no sólo en su dimensión de ingeniera, sino en su dimensión humana. Porque las personas somos mucho más de los cargos que ocupamos. Y este homenaje se realiza en un año muy importante para esta institución”, añadió.

La ceremonia contó con la presencia del rector de la UNI, Juan Rodríguez; el decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Miguel Estrada; y Noemí Quintana, presidenta de la comisión organizadora de las actividades por el aniversario de la universidad.