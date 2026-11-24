El abogado Juan Carlos Portugal informó que Ollanta Humala alista una demanda de indemnización contra el Estado por el tiempo que permaneció bajo prisión preventiva durante el proceso por el caso Aportes de Campaña. La iniciativa se produce después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara el proceso por lavado de activos que se seguía contra el expresidente.

Portugal precisó que la demanda por presunto error judicial estará dirigida contra el juez Richard Concepción Carhuancho y los fiscales Rafael Vela Barba y Germán Juárez Atoche, quienes participaron en la investigación y solicitaron la medida que llevó al encarcelamiento del exmandatario.

“No estoy yo particularmente preparando esa demanda, pero sé incluso por él mismo —porque lo ha anunciado públicamente— que está elaborando una denuncia ante el Estado. El Estado pasará de juzgador a juzgado. De todas maneras, en ese caso sí. No hay marcha atrás”, declaró a RPP.

Sobre el reciente fallo que dispuso el archivo de la investigación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el caso ‘Gasoducto Sur’, Portugal descartó que sus patrocinados tengan previsto solicitar una reparación económica por este proceso.

En ese sentido, Portugal explicó que, para solicitar una indemnización por error judicial, la legislación exige que una persona haya sido privada injustamente de su libertad y posteriormente absuelta. Según indicó, ese supuesto no se cumple en el caso Gasoducto Sur, ya que Humala no estuvo bajo prisión preventiva y Heredia cumplió detención domiciliaria.

Por último, el abogado indicó que ha recomendado a la exprimera dama Nadine Heredia considerar su retorno al Perú a comienzos del próximo año, siempre que se cumplan dos condiciones judiciales: que quede firme el archivo del caso Gasoducto Sur, ya sea porque la Fiscalía no apela hasta este viernes o porque una instancia superior ratifica la decisión, y que el Poder Judicial confirme en diciembre el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público a su favor en el caso ‘Club de la Construcción’.