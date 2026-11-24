El excandidato a la Alcaldía de Lima Metropolitana, Francis Allison, cuestionó la demora del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para pronunciarse sobre los casos de presunta reelección encubierta y aseguró que esta situación perjudicó su candidatura. “Han perjudicado mi candidatura”, afirmó.

Allison hizo estas declaraciones después de que el Pleno del JNE determinara que los alcaldes elegidos en 2022 que postularon como primeros regidores en listas que no tenían candidato a la Alcaldía no recibirán las credenciales para asumir como burgomaestres durante el período 2027-2030.

La disposición del organismo electoral, anunciada un mes después de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, impedirá que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, vuelva a asumir la Alcaldía de Lima, pese a que su lista resultó ganadora.

En ese sentido, Allison consideró que se generó confusión entre los electores al permitir que López Aliaga participara en el debate municipal, ya que esto habría llevado a pensar que recibiría las credenciales de alcalde si Renovación Popular ganaba los comicios. La agrupación se había quedado sin candidato a la Alcaldía tras la renuncia de Luis Rubio, el pasado 4 de agosto.

Por ese motivo, el excandidato sostuvo que Renovación Popular “no hubiera ganado” las elecciones si el JNE hubiera confirmado oportunamente la prohibición de la reelección, contemplada en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú de 1993.

“Claramente, Renovación Popular no hubiera ganado. Lo que sí he reclamado yo al Jurado [Nacional de Elecciones] como todos los peruanos, es que no haya sido claro en su oportunidad, porque efectivamente actos como dejar que Rafael López Aliaga vayan al debate, han confundido y nos han hecho creer que sí lo iba a dejar tomar el cargo”, sostuvo a RPP.

El también exministro de Vivienda, quien ocupó el segundo lugar en los recientes comicios, reiteró que su candidatura resultó perjudicada y sostuvo que tanto él como los electores deberían presentar los reclamos, en lugar de López Aliaga.

“Sin duda alguna han perjudicado mi candidatura […]. No sé por qué Rafael López Aliaga se queja de que de que el JNE lo obligue a cumplir con lo que manda la Constitución. Nadie ha cambiado las reglas de juego con el juego comenzado. Las reglas de juego están en la Constitución, que prohíbe la reelección; y eso existe desde antes que se convoque a las elecciones”, añadió.

Finalmente, Allison dejó abierta la posibilidad de volver a postular a la Alcaldía de Lima, aunque precisó que actualmente concentra sus esfuerzos en la construcción de su propia agrupación política.