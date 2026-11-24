A casi dos semanas del regreso del canciller Carlos Espá de Moscú, las familias de los peruanos enlistados en el ejército ruso aseguran que aún no reciben información sobre el paradero de sus parientes.

Mientras el ministro es blanco de críticas por sus apariciones en redes sociales, los familiares de los desaparecidos costean las búsquedas que se despliegan, las pruebas de ADN y hasta el traslado de las cenizas de sus parientes fallecidos, relató a Correo la vocera de las madres buscadoras en Rusia, Norma Paredes Ramírez.

PROMESAS

El 1 de noviembre, el titular de Torre Tagle anunció que viajaría a Rusia para obtener detalles sobre la identidad de los fallecidos y desaparecidos que fueron enviados a la guerra. Desde Moscú, el diplomático acordó con su homólogo, Serguéi Lavrov, agilizar las respuestas a las familias.

A su retorno, el 11 de noviembre, el canciller prometió ante los medios repatriar los restos de los fallecidos. “En dos o tres días van a llegar cinco urnas de peruanos que ya han fallecido y, en días posteriores, cuatro urnas más”, aseguró.

Además, detalló que son 181 connacionales aún sin ubicar, anunció visitas consulares a los heridos en hospitales y explicó que enviarían los nombres de cada desaparecido a las autoridades rusas para obtener información. El 12 de noviembre, en Beto a Saber, el ministro reportó 39 fallecidos oficiales y aseguró que se habían repatriado 14 urnas.

RECLAMO

Paredes Ramírez, madre de uno de los desaparecidos, reveló a este diario que la Cancillería no les ha brindado información de sus familiares tras el retorno de Espá a la capital. Agregó que ningún vocero se ha acercado para pedir los datos de cada desaparecido, según lo prometido.

“¿Dónde está la información que, supuestamente, debió habernos llegado ya?”, cuestionó.

Respecto al arribo de urnas, Norma Paredes explicó que varias familias trajeron las cenizas por sus propios medios o gracias a la ayuda de algunas voluntarias.

“Hay personas que han viajado y se han traído su urna...Sí, por su propio medio se han traído su urna. Otro una señora que estuvo allá ha traído tres urnas”, sostuvo.

También afirmó que el Gobierno ofreció apoyarlas con las pruebas de ADN, pero que no hay reactivos, por lo que ellas han contratado laboratorios particulares.

“Ahora, ellos tienen que cremar, ¿no? Entonces nos están pidiendo un monto para la cremación, otro para, si está enterrado, la exhumación”, indicó.

La vocera agregó que las familias exigen orientación por parte de la Cancillería para agilizar los trámites, pues el idioma y la falta de una línea directa con Rusia dificultan la búsqueda de información.

“No hay una línea directa para que nosotros podamos averiguar, investigar y poder saber de nuestros familiares. Es muy complicado el idioma, muy complicado la línea, el llamar. Eh, nos estamos valiendo de argucias para poder buscar información por aquí, por allá”, señaló.

Según Paredes, hasta la fecha las familias solo cuentan con el apoyo de un consejero diplomático que Torre Tagle envió a Rusia hasta el 2 de diciembre para poder ubicar a los desaparecidos y heridos.