El viernes último, pasadas las siete de la noche, un sismo de magnitud 6,7 con epicentro en el norte de la región Junín, en la provincia del mismo nombre, remeció gran parte del centro del país, con la buena fortuna de que no se han reportado daños de consideración. Sin embargo, recordemos que el país está en una de las zonas más sísmicas del planeta y que los expertos han indicado que en cualquier momento el Perú podría ser sacudido por un terremoto de proporciones descomunales.

Ante eso, sería bueno preguntar a las autoridades cómo se encuentra la infraestructura hospitalaria y la capacidad operativa de los centros asistenciales para recibir a las miles de víctimas que podría dejar cualquier sismo. Si miramos a la región Junín, por ejemplo, hay tres hospitales que se han quedado a medio construir. Se trata de fondos públicos que fueron destinados para que la gente, en emergencias o no, tengan dónde atenderse, pero ha pasado en promedio más de diez años, y las obras inconclusas allí están.

Me refiero al Hospital Materno Infantil “El Carmen”, en Huancayo; al Hospital “Manuel Higa Arakaki”, en Satipo; y al Hospital “Pedro Sánchez Meza”, en Chupaca, provincia donde en julio último se produjo un fuerte terremoto. Las obras están allí botadas sea por corrupción, por problemas con los contratistas o porque las famosas “adendas” hicieron que los proyectos sean más costosos y se queden sin presupuesto. Lo cierto es que la gente no tiene dónde atenderse.

Hace pocos días, en Cusco, se anunció el término de las obras en el Hospital “Antonio Lorena” luego de 13 años, debido a las paras por los mismos problemas enmumerados líneas arriba. En la construcción de este nosocomio estuvo metida la corrupción de los brasileños mafiosos de OAS. Sin embargo, esto sólo es “en teoría”, pues por el momento no hay fecha para el inicio de atención a la gente, salvo a través de una “marcha blanca” que servirá para revisar protocolos y procesos.

Durante la pandemia de COVID-19, los peruanos nos horrorizamos con nuestro sistema de salud tan precario, que en parte fue el causante de los más 220 mil muertos que tuvimos. Sin embargo, se van a cumplir siete años del inicio de esa emergencia y la situación no sería muy diferente si un terremoto, un aluvión, El Niño o lo que sea, llevaran a los peruanos a acudir masivamente a los hospitales. La deuda en el sector Salud es inmensa y no precisamente por falta de recursos.