Las lluvias reportadas el fin de semana último han vuelto a castigar a las regiones Tumbes y Piura, que hace tres semanas ya fueron intensamente golpeadas, y que –inevitablemente– van a seguir sufriendo en los próximos meses debido a la fuerza con que viene el fenómeno El Niño, y ante la falta de obras de prevención que recién se han comenzado a hacer desde agosto.

Aguas Verdes y Papayal son algunas de las zonas afectadas en Tumbes, mientras que en Piura la situación es similar en Paita, Tambogrande y Chulucanas, por lo que es urgente hacer un llamado para atender las necesidades de los compatriotas que en el mejor de los casos han podido ser recibido en los refugios instalados por las autoridades.

Lo preocupante es que si aún en noviembre estamos padeciendo este nivel de afectación generado por el evento climático, habría que ver cuál será la situación especialmente en la costa norte a partir de enero, que es cuando se incrementa la temperatura del mar, lo que a su vez genera la formación de nubes cargadas causantes de lluvias.

El gobierno central, las administraciones regionales y los alcaldes, especialmente aquellas autoridades locales que asuman funciones desde enero, están en la obligación de salir en defensa de los peruanos afectados, que en su mayoría son los mismos que vemos con el agua hasta el pecho cada vez que llueve o los ríos se salen.