El Ministerio Público (MP) solicitó el sobreseimiento de la pesquisa a Nadine Heredia por el caso Club de la Construcción, que investiga a empresas constructoras que habrían pagado sobornos a funcionarios públicos para obtener contratos del Estado.

Así lo informó su abogado Edinson Huamán, quien anunció que la audiencia judicial para evaluar el requerimiento estaría programada para el próximo 15 de diciembre.

Según Huamán, la investigación a la exprimera dama comenzó en 2019, pero la Fiscalía advirtió, posteriormente, que no existían elementos para sostener el caso contra su patrocinada.

Además, desaconsejó el retorno de Heredia –quien está en Brasil– al Perú, pues todavía afronta otro proceso. “Mientras que no cerremos todos los casos, se recomienda que la señora Nadine que no regrese”, dijo.