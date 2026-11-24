La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó ayer el cómputo oficial de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, realizadas el pasado 4 de octubre.

El organismo contabilizó las últimas 23 actas del distrito San Juan de Bigote, en Piura.

En el ámbito regional, 15 jurisdicciones celebrarán una segunda vuelta el domingo 6 de diciembre para elegir gobernadores y vicegobernadores.

Estas son: Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Además, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro convocó para mañana, a las 10:00 a. m., audiencia pública de proclamación de resultados en la elección para la alcaldía de Lima.

Como se sabe, Jeanette Alonzo, segunda regidora de la lista de Renovación Popular, asumiría el control de la Municipalidad Metropolitana de Lima.