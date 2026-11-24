Con el propósito de orientar a los jóvenes en la construcción de su futuro académico y profesional, el Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, con el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional (SOVIO), desarrolló la Feria Vocacional “Descubre tu carrera, construye tu futuro” en la Institución Educativa Sebastián Barranca, ubicada en el distrito de Santiago, provincia de Ica.

Futuro profesional

La actividad estuvo dirigida a estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° año de educación secundaria, quienes participaron en una jornada informativa en la que conocieron diversas alternativas de formación profesional, técnica y ocupacional, así como oportunidades de acceso a la educación superior, becas y programas de apoyo educativo.

La feria contó con la participación de diversas instituciones educativas y entidades, entre ellas: CEPU, SENATI, Instituto Jhalebet, Academia PRE AD, Escuela Superior de Formación Artística Pública Sérvulo Gutiérrez, Academia Geunica, CETPRO Santiago, Academia Premilitar FEDEX, Universidad Autónoma de Ica, Instituto Catalina Buendía de Pecho, Programa Juntos, PRONABEC, Universidad Continental y otros.

Asimismo, el equipo del SOVIO brindó información sobre la plataforma digital “Mi Carrera” del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), herramienta que permite a los estudiantes explorar carreras profesionales y técnicas, conocer la demanda laboral, las remuneraciones y las oportunidades de formación, contribuyendo a una elección vocacional basada en información confiable.

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