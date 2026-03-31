participaron en una visita guiada al Centro de Empleo en la provincia de Ica, en el marco de la actividad educativa “De la pre a la profesión: explorando mi futuro laboral”. La jornada permitió a los jóvenes interactuar directamente con profesionales de

Futuro profesional

Durante la actividad, los estudiantes recibieron orientación sobre empleabilidad y la importancia de tomar decisiones vocacionales informadas. Se enfatizó en cómo planificar un proyecto de vida profesional y se promovió el uso de herramientas digitales, como la plataforma virtual “Mi Carrera”, que brinda información sobre carreras, demanda laboral, ingresos promedio y proyecciones profesionales, facilitando elecciones más conscientes y estratégicas.

La iniciativa buscó acercar a los jóvenes al mundo laboral y motivarlos a construir desde temprano su camino profesional, fortaleciendo habilidades de orientación vocacional y fomentando la planificación de sus metas académicas y profesionales.

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