Más de 30 estudiantes de la Academia Preuniversitaria Barnard participaron en una visita guiada al Centro de Empleo en la provincia de Ica, en el marco de la actividad educativa “De la pre a la profesión: explorando mi futuro laboral”. La jornada permitió a los jóvenes interactuar directamente con profesionales de distintas áreas y conocer de manera práctica los servicios que ofrece el centro.

Futuro profesional

Durante la actividad, los estudiantes recibieron orientación sobre empleabilidad y la importancia de tomar decisiones vocacionales informadas. Se enfatizó en cómo planificar un proyecto de vida profesional y se promovió el uso de herramientas digitales, como la plataforma virtual “Mi Carrera”, que brinda información sobre carreras, demanda laboral, ingresos promedio y proyecciones profesionales, facilitando elecciones más conscientes y estratégicas.

La iniciativa buscó acercar a los jóvenes al mundo laboral y motivarlos a construir desde temprano su camino profesional, fortaleciendo habilidades de orientación vocacional y fomentando la planificación de sus metas académicas y profesionales.

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