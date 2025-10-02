Más de 200 estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de instituciones educativas en los distritos de San Juan Bautista y Parcona participaron en talleres de orientación vocacional organizados por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica.

Decisiones informadas

Las actividades, realizadas a través del Servicio de Orientación Vocacional, incluyeron dinámicas grupales, asesoría personalizada y la aplicación de test vocacionales que permitieron a los escolares identificar sus habilidades, intereses y aptitudes, con el objetivo de ayudarles a tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional.

Las instituciones educativas beneficiadas fueron I.E. 22340 El Carmen – San Juan Bautista, I.E. Alberto Casavilca Curacca – Parcona, I.E. José María Arguedas – Parcona y la I.E. Luis Abraham Elías Ghezzi, en el distrito de Parcona.

La jornada buscó no solo orientar a los jóvenes hacia carreras técnicas o universitarias que se alineen con sus capacidades e intereses, sino también fomentar decisiones coherentes con las demandas del mercado laboral actual.

