Más de 800 estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria participaron en la feria vocacional “Decide tu Futuro”, realizada en las instalaciones de la institución educativa San Luis Gonzaga, en Ica. La actividad buscó brindar información y herramientas clave a jóvenes que se preparan para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional.

Formación profesional

El evento fue organizado por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del Servicio de Orientación Vocacional (SOVIO) del Centro de Empleo. Durante la jornada, los estudiantes tuvieron contacto directo con representantes de 20 instituciones educativas y centros de formación técnica y profesional, quienes ofrecieron detalles sobre las distintas carreras y opciones disponibles en la región.

La feria fue concebida como un espacio de orientación práctica, con el objetivo de ayudar a los jóvenes a identificar sus habilidades, intereses y oportunidades laborales. La participación activa de las instituciones permitió una interacción directa con los escolares, que mostraron interés por conocer las distintas rutas de formación profesional.

Desde la organización del evento se destacó la importancia de seguir generando espacios de este tipo, que permiten a los estudiantes tomar decisiones informadas y realistas sobre su futuro, considerando tanto su vocación como las demandas del mercado laboral.

