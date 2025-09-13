Más de 250 estudiantes de secundaria participaron en la Feria de Orientación Vocacional organizada en Chincha, una jornada clave para quienes buscan definir su futuro académico y profesional.

Múltiples oportunidades

El evento, impulsado por la Oficina Zonal de Trabajo de Chincha, reunió a 12 instituciones formativas entre universidades, institutos y centros de capacitación técnica, que ofrecieron información directa sobre sus carreras, programas académicos y oportunidades de desarrollo.

Durante la feria, los jóvenes asistieron a charlas, talleres y sesiones informativas diseñadas para ayudarlos a identificar sus talentos e intereses, y tomar decisiones más claras respecto a su futuro. La participación activa de los estudiantes reflejó el interés creciente por construir un proyecto de vida con base en la educación y la formación técnica o universitaria.

La feria dejó un mensaje claro: apostar por la educación y la orientación temprana puede marcar la diferencia en las oportunidades de los jóvenes.

