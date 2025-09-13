de secundaria participaron en la Feria de Orientación Vocacional organizada en Chincha, una jornada clave para quienes buscan definir su futuro

Múltiples oportunidades

El evento, impulsado por la Oficina Zonal de Trabajo de Chincha, reunió a 12 instituciones formativas entre universidades, institutos y centros de capacitación técnica, que ofrecieron información directa sobre sus carreras, programas académicos y oportunidades de desarrollo.

Durante la feria, los jóvenes asistieron a charlas, talleres y sesiones informativas diseñadas para ayudarlos a identificar sus talentos e intereses, y tomar decisiones más claras respecto a su futuro. La participación activa de los estudiantes reflejó el interés creciente por construir un proyecto de vida con base en la educación y la formación técnica o universitaria.

La feria dejó un mensaje claro: apostar por la educación y la orientación temprana puede marcar la diferencia en las oportunidades de los jóvenes.

